أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة.. أناقة بلمسة مختلفة

يطلّ أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة بنسخة جديدة، من 14 إلى 16 أبريل المقبل، في جزيرة السعديات - أبوظبي، ويسلّط الأسبوع الضوء على الإبداع المتجدد في عالم الموضة المحتشمة، إذ سيجمع نخبةً من المصممين العالميين والشخصيات المؤثرة، ممن يسهمون في إعادة رسم ملامح الأناقة المحافظة على مستوى العالم.

ويشارك في النسخة العاشرة من أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة 30 مصمماً من 15 دولة، يقدمون باقة من التصاميم التي تراوح بين فساتين السهرة الفاخرة وأحدث الابتكارات في عالم الموضة المحتشمة العصرية.

وتضم قائمة المشاركين نخبةً من الأسماء البارزة، من بينهم «مارينا» من تركيا، التي تكشف عن مجموعة من ملابس السباحة الصديقة للبيئة، بالتعاون مع عارضة الأزياء العالمية حليمة عدن، وتشارك «ربيل رياض» من دولة الإمارات، التي تشتهر بحرفيتها في إبداع إكسسوارات يدوية الصنع، إلى جانب «ليم» من السعودية، التي تقدم لأول مرة تشكيلة تمزج بين التراث الثقافي والجماليات العصرية.

وستحضر أيضاً تصاميم «إيمان نور» التي تتميز بطبعات مستوحاة من الأنماط التراثية، فيما تقدّم «أشاليا» من أستراليا أزياءً وتصاميم تحمل رؤى عابرة للزمن.

وتشارك في العروض علامات عالمية من هولندا، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وستعرض تصاميم لنخبة من المصممين في الإمارات مثل وفاء بالسود وبيسبوك وبيت حمدة، ما يسلط الضوء على التراث الغني للموضة في المنطقة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة 2025، يستضيف الحدث كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في هذا المجال، منهم حليمة عدن (الولايات المتحدة)، وزينة لؤي (الإمارات)، وفاطمة دي تطوان (إسبانيا)، وسارة كويلو أنصاري (فرنسا)، ورابيا سينا سيفر (تركيا)، ولن تقتصر مشاركة هذه الأسماء على منصات العروض، بل ستمتد إلى حلقات نقاشية وجلسات تواصل يقدّمن خلالها رؤى معمقة حول التحولات التي يشهدها قطاع الموضة المحتشمة، ومساراته المستقبلية على الساحة العالمية.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لدى «ثينك فاشون»، أوزليم شاهين إرتاس، إن «أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة ليس مجرد منصة جديدة في عالم الأزياء، بل هو تعبير عن منصة مهمة تعكس قيم الهوية والشمول والإبداع، إذ نعمل على ترسيخ مكانة الموضة المحتشمة على الساحة العالمية، وإتاحة الفرصة للمرأة لتعبّر عن أسلوبها الخاص بثقة، دون المساس برؤيتها للجمال والأناقة».

وبحضور أكثر من 1500 مشارك و100 شخصية بارزة في عالم الأزياء، يُرسّخ أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة 2025 مكانته كمنصة عالمية رائدة في الموضة المحتشمة.

للمدعوين فقط

تستقطب فعاليات أسبوع أبوظبي للموضة المحتشمة 2025 - الذي يُعد فعالية مخصصة للمدعوين فقط - نخبة من المصممين وتجار التجزئة والمؤثرين وعشاق الموضة.

أوزليم شاهين إرتاس:

. الأسبوع يتيح الفرصة للمرأة لتعبّر عن أسلوبها الخاص بثقة، من دون المساس برؤيتها للجمال والأناقة.

. 30 مصمماً من 15 دولة، يشاركون في العروض.