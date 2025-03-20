النفايات البلاستيكية تتزايد على شواطئ المملكة المتحدة

كشفت حملات تطوعية معنية بتنظيف الشواطئ عن زيادة حجم النفايات البلاستيكية على شواطئ المملكة المتحدة بنحو 10%، العام الماضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس.

وذكرت جمعية الحفاظ على البيئة البحرية أن هناك أكثر من 15 ألف متطوع جمعوا نحو 750 ألف قطعة نفايات من شواطئ المملكة المتحدة، في عام 2024، بمتوسط يبلغ ​​170 قطعة لكل 100 متر من الشريط الساحلي الذي شمله الاستقصاء.

وكشف أحدث تقرير سنوي لجمعية الحفاظ على البيئة البحرية، الذي يحمل اسم «حالة شواطئنا»، زيادة حجم النفايات البلاستيكية التي جمعت خلال عمليات تنظيف الشواطئ والاستقصاء بنسبة 9.5% في عام 2024، مقارنة مع عمليات التنظيف في 2023، وهو ما يُظهر أن التلوث بالنفايات البلاستيكية «لايزال يُمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لبيئتنا البحرية»، بحسب الجمعية.