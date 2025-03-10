القرية العالمية تكافئ ضيوفها في رمضان: 10 آلاف خطوة بالتمام تساوي هذه الجوائز فوراً

أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، «تحدّي المشي في رمضان» لموسمها الـ29، وهي المبادرة الهادفة لتعزيز الصحة والعافية من خلال تشجيع ضيوف الوجهة على ممارسة رياضة المشي خلال الشهر الفضيل.

ويتماشى «تحدي المشي في رمضان» مع مبادرة عام المجتمع وحملة رمضان في دبي، ما يؤكد دور القرية العالمية الريادي في تعزيز التفاعل المجتمعي للجميع بمختلف ثقافاتهم عبر أنشطتها الرمضانية المقدّمة تحت شعار «عالم الروائع الرمضانية». ويستمر التحدي حتى 30 مارس الجاري.

وتقدّم القرية العالمية عبر «تحدّي المشي في رمضان» فرصة للضيوف للحفاظ على صحّتهم ولياقتهم بينما يتجوّلون في أرجاء الوجهة ويقضون أروع الأوقات.

ويمكن البدء بالتحدي فور دخول الضيوف للقرية العالمية وبمجرّد تفعيل مشاركتهم عن طريق تطبيق القرية العالمية الرسمي ما يتيح لهم تتبّع خطواتهم وعدّها طوال فترة الزيارة. ويمكن إتمام التحدي بكل سهولة أثناء تجوّل الضيوف للتسوق عبر 30 جناحاً تمثل 90 ثقافةً، واستمتاعهم بالعروض الترفيهية عالمية المستوى، وتجربتهم لأكثر من 200 جولة ومغامرة ولعبة مهارة.

وسيحصل الضيوف الذين يُكمِلون 10 آلاف خطوة خلال زيارة واحدة على جوائز فورية تشمل: تذاكر دخول إلى القرية العالمية، وقسائم طعام يمكن استخدامها في مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، وبطاقات «الروائع» المعبئة مسبقاً لتجربة كرنفال.