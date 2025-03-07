«الشارقة للفنون» تنظم «شِباك لليل والنهار»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون معرض «شِباك لليل والنهار»، للفنانتين لبينا حميد وماجدة ستاوارسكا، في لوكسمبورغ، ويقام في متحف الدوق الأكبر جان للفن الحديث (مودام لوكسمبورغ)، من السادس من مارس إلى 24 أغسطس المقبل، وكانت المؤسسة قد استضافت هذا المعرض بالشارقة في خريف عام 2023، تحت عنوان «زمن متضافر/ مياه عميقة»، ليحل هذا العام في متحف «مودام»، ضمن رؤية جديدة تعكس السياقات الاجتماعية والثقافية في لوكسمبورغ، البلد الذي يحتضن نسيجاً متعدد الهويات لمجتمع مهاجر يتسم بالتنوع والتنقل.

وصممت حميد وستاوارسكا «شِباك لليل والنهار» كعرض أدائي يستحضر الذاكرة وكأنه مقطوعة موسيقية تتكشف عبر وسائط متعددة، من اللوحات والرسومات.