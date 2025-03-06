«سراج».. شعار النسخة الـ 26 لمهرجان الفنون الإسلامية

اختارت اللجنة العليا لمهرجان الفنون الإسلامية «سراج» شعاراً للدورة الـ26، التي تنطلق فعالياتها في نوفمبر المقبل.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة مدير المهرجان، محمد إبراهيم القصير، إن شعار الدورة المقبلة للمهرجان جاء بعد تداولات فنية بين أعضاء اللجنة العليا، ووقع الاختيار على «سراج» لما يحمله من دلالة تتناسب مع طبيعة الحدث الفني.

وأوضح أن شعار المهرجان يركز على دلالات السِراج ورمزياته الفنية الواسعة، مشيراً إلى أن السِراج يحيل إلى الضياء، ويُنادي الأفكار، ومثلما يستدعي الصور من دون حدود، فإنه يُنجز صناعة الضوء بتمهل.