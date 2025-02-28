كرة القدم الاحترافية ترفد ألمانيا بـ 4.6 مليارات يورو

ذكرت دراسة، نشرت أمس، أن كرة القدم الألمانية المحترفة أسهمت بـ4.6 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار) في الإيرادات الضريبية لمصلحة ألمانيا في موسم 2023 / 2024.

وذكرت شركة الاستشارات مكينزي أند كومباني أن المدفوعات الضريبية قد ارتفعت، بنحو 25%، على مدار السنوات الست الماضية.

وذكرت أن الـ4.6 مليارات يورو، التي حققتها كرة القدم الألمانية في الإيرادات الضريبية، تتجاوز مبلغ الـ4.2 مليارات يورو، الذي خصصته الحكومة للشرطة الفيدرالية في ميزانيتها.

هذه الأرقام تتضمن إيرادات الضرائب من كل المجالات، بما في ذلك حقوق البث التليفزيوني، والرعاة، وخدمات الطعام، التي ترتبط بشكل مباشر بكرة القدم المحترفة.

ووفقاً للدراسة، أنتجت كرة القدم المحترفة قيمة مضافة قدرها 14.2 مليار يورو في موسم 2023 / 2024، وكان لديها 147 ألف شخص يعملون بدوام كامل، مع ما يقرب من 10% منهم في الأعمال الأساسية والبقية في المجالات ذات الصلة.

وقال المدير التنفيذي لرابطة الدوري الألماني

، مارك لينز: «الدوري الألماني (بوندسليغا) محرك اقتصادي مهم، ويؤمّن أيضاً عدداً كبيراً من الوظائف والمبيعات في القطاعات المجاورة».

وأضاف: «بالنسبة للمدن والبلديات، تُعد أنديتنا عوامل محلية مهمة، وإضافة إلى أهميتها الاجتماعية، تنعكس أيضاً في زيادة اقتصادية كبيرة من خلال القيمة المضافة، والضرائب والرسوم».

كما بحث التقرير أيضاً مكانة كرة القدم في المجتمع، حيث أظهرت دراسة أن 41% من المشاركين قالوا إن «بوندسليغا» جزء مهم من حياتهم.