أطباء يجدون 5 عدسات لاصقة منسية داخل عين مريضة

أبلغ فريق من جراحي التجميل الصينيين مؤخرا عن حالة غريبة لامرأة تبلغ من العمر 33 عاما فقدت ما لا يقل عن خمس عدسات لاصقة خلف عينها اليسرى.

ووصلت المريضة، التي يشار إليها فقط باسم السيدة أ، إلى مستشفى جراحة التجميل التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية في بكين، لعلاج ضمور نصف وجهها من أجل تحسين تناسق وجهها. وأظهرت نتائج الفحص الأولي أن الجانب الأيسر من وجهها كان ضامراً وأن مقلة عينها اليسرى كانت غائرة قليلاً. وبعد فحص وجه المرأة بعناية، قرر الفريق الطبي استخدام تطعيم الدهون الذاتية للتخفيف من آثار حالتها. ولكن ما لم يتوقعوه هو العثور ليس على عدسة لاصقة واحدة بل خمس عدسات لاصقة مختلفة أثناء تطعيم الدهون في المساحة الفارغة خلف مقلة العين. وأخبرت المريضة الأطباء أنها فقدت عدة عدسات لاصقة في الأشهر القليلة الماضية، لكنها لم تتخيل قط أنها عالقة في عينها. وكانت المرأة ترتدي العدسات اللاصقة لعدة سنوات، وقد خلق ضمور نصف الوجه مساحة كافية لتختفي فيها العدسات. ويعتبر ضمور نصف الوجه حالة تتقلص فيها الأنسجة الدهنية داخل العين وتنكمش مقلة العين. وعندما تم حقن الدهون خلف عين المريضة، دفعت خمس عدسات لاصقة مختلفة كانت تعتقد أنها سقطت عن طريق الخطأ.

ولاحظ الفريق الطبي وفقا لموقع "أوديتي" "لحسن الحظ، أنه لم تحدث مشاكل ناجمة عن بقاء العدسات اللاصقة في عينيها. ولكن إذا استمرت لفترة طويلة، فإن خطر الآثار الجانبية مثل جروح القرنية والالتهابات الميكروبية كان ليزداد".

وقد جذبت هذه الحالة الغريبة انتباه أطباء العيون وغيرهم من المجتمعات الطبية لأنها "الحالة الأولى التي تم فيها تأكيد إخفاء عدسات لاصقة متعددة داخل الملتحمة". وعلقوا أنه من المثير للاهتمام أن المريضة لم تبلغ عن أي أعراض غير عادية أثناء وجود العدسات اللاصقة الخمس خلف مقلة عينها اليسرى.

وأكد الفريق الطبي على ضرورة قيام جراحي التجميل بإجراء فحوصات شاملة للعين قبل علاج المرضى الذين يعانون من ضمور نصف الوجه والذين يرتدون العدسات اللاصقة عادة.