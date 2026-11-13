مزارع كوري يكتشف أن ديداناً تعيش في إحدى عينيه وتتكاثر

واجه مزارعا من كوريا الجنوبية يبلغ من العمر 71 عاماً، موقفا غريبا عندما اكتشف أن ديدانا تعيش في عينه وتوشك على التكاثر مما دفع الأطباء لإزالتها على الفور.

وقضى المزارع وفقا لمجلة "New England News Of Medicine" أشهراً مؤلمة وهو يعاني من شعور دائم بوجود شيء عالق في عينيه. وعندما فحص أطباء العيون حالته، اكتشفوا وجود 11 دودة أسطوانية على ملتحمة العين، كانت تعمل على تآكل خلايا القرنية. وقد تبيّن أن هذه الطفيليات تنتمي إلى نوع يُعرف بـ "ثيلاسيا كاليبيـدا " (Thelazia callipaeda)؛ وهو نوع يصيب عادةً الكلاب والقطط، لكنه قد ينتقل أحياناً ليصيب عيون البشر.

وتنمو هذه الديدان ثم تبدأ في التزاوج فيما بينها لتتكاثر. وإذا لم تتم إزالتها في الوقت المناسب، فقد تطلق أعداداً هائلة من اليرقات، مما يحوّل المشكلة من وجود بضع ديدان إلى عشرات الديدان التي تسبح داخل العين.

وقام الأطباء بتخدير عيني المزارع، ثم استخرجوا بعناية 11 دودة خيطية بالغة، وصل طول بعضها إلى 22 ملليمتراً. وعند فحصها تحت المجهر، تبيّن أن الديدان الإناث كنّ حوامل بالفعل، وبدأن في إطلاق يرقاتهن في اللحظة التي كان يتم فيها استخراجهن.

ونجح الأطباء في إزالة الديدان في الوقت المناسب تماماً، مما أتاح للمزارع التعافي بشكل كامل في غضون شهرين.