اقتحم البنك بمسدس أطفال بلاستيكي ليسرق 30 دولاراً

قبضت الشرطة الكورية على رجل في الثلاثينيات من عمره، هدد عملاء وموظفين في أحد البنوك، بما بدا أنه مسدس للوهلة الأولى، حتى تبين أن الرجل يحمل مسدس ماء (لعبة أطفال بلاستيكية).

ففي العاشر من الشهر، ذكرت شرطة بوسان جيانج (كوريا الجنوبية) أنها ألقت القبض على رجل يشار إليه بحرف (أ) للاشتباه في محاولته السرقة، وذلك في الساعة 10:58 صباحًا.

ووفقًا للشرطة، موه الرجل وجهه بغطاء وقبعة وأخفى مسدس ماء لعبة ملفوفًا في كيس بلاستيكي مهددا به كمسدس حقيقي موظفي البنك والعملاء. ونقل موقع " تشوسنغ بيز" إن اللص هدد موظفي البنك بعد أن طلب من العملاء "الركوع" وطالبهم بوضع أوراق نقدية بقيمة 50 ألف وون (حوالي 30 دولارا ) في حقيبة سفر أعدها مسبقًا.

وقالت الشرطة إن "العملاء وموظفي البنك الذين جاءوا لإجراء معاملاتهم تمكنوا من السيطرة على (أ) بعد مشاجرة"، مضيفة أن "(أ) تم القبض عليه بعد دقيقتين فقط من دخوله البنك".

وحينها تبين أن مسدسه لم يكن سوى مسدس مائي وعلى شكل ديناصور بني اللون.