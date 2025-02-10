"حورية بحر" بشرية تنجو برأسها من فم سمكة ضخمة

كادت شابة تقوم بعروض حورية بحر في معرض "عالم ميكونج تحت الماء" في يونان بالصين أن تفقد رأسها حرفيا، عندما حاولت سمكة كبيرة قضمه في عرض حي أمام الجمهور.

واجتذبت منطقة جذب سياحي شهيرة في شيشوانغبانا بمقاطعة يونان الصينية مؤخرًا الكثير من الانتقادات بسبب محاولتها التستر على حادثة تتعلق ب"حورية البحر" الشابة، والسمكة العملاقة التي هاجمتها أثناء عرض حي. ففي منتصف تقديم "عرض حورية البحر"، وهو عرض باليه تحت الماء، حاولت سمكة الحفش الضخمة ابتلاع رأس الشابة الروسية المعروفة باسم ماشا. ولحسن الحظ، حافظت المرأة البالغة من العمر 22 عامًا على رباطة جأشها وتمكنت من السباحة إلى السطح وطلب المساعدة. وعلى الرغم من توقف العرض لمدة ساعة ونصف على الأقل، فقد زُعم أن إدارة Mekong Underwater World عرضت على الراقصة تعويضًا ضئيلًا عن "الأضرار المعنوية" وطلبت منها على وجه التحديد عدم الحديث عن الحادث.

ولسوء حظ معلم الجذب السياحي الشهير في شيشوانغبانا، قام أحد الزوار على الأقل وقت الحادث بتصوير الأمر بالكامل ونشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي حيث انتشرت بسرعة. وعلى الرغم من أن التقارير الأولية وصفت السمكة بأنها نوع من أسماك القرش، إلا أن خبراء الحيوان أوضحوا بسرعة أن السمكة العملاقة كانت في الواقع سمكة الحفش، وهي سمكة بلا أسنان ونادرًا ما تهاجم البشر.

وفي أعقاب ردود الفعل العنيفة على الإنترنت التي أعقبت انتشار الفيديو، أصدر المعرض المائي بيانًا زعم فيه أن الراقصة لم تصب بأذى وأن الحوض يعمل وفقًا للجدول الزمني المعتاد. ومع ذلك، نشرت الفتاة ماشا صورة واحدة على الأقل تظهر كدمات على وجهها، وذكر موقع "أوديتي" نقلا عن وسائل الإعلام الروسية أن "حورية البحر" البشرية أصيبت بجروح في وجهها ورأسها ورقبتها. وبحسب ما ورد عُرض عليها 100 دولار كتعويض عن الحادث.