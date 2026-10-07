ابتكار بيئي.. «مظلات تحت الماء» لحماية الشعب المرجانية

تمر الأرض حالياً بموجة رابعة من ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية على مستوى العالم. ويتوقع العلماء أنه بحلول 2050، ستشهد محيطات العالم ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة لدرجة تجعل معظم الشعاب المرجانية تعاني من ابيضاض واسع النطاق بشكل سنوي. غير أن اختراعاً بسيطاً ومبتكراً قد يساعد في حماية بعض هذه الشعاب.

ففي دراسة نُشرت مؤخراً في دورية «Frontiers in Marine Science»، عرض باحثون فكرة «مظلات تحت الماء» تعمل على تظليل الشعاب المرجانية لتقليل تعرضها لأشعة الشمس، التي تزيد من حدة الابيضاض الناجم عن ارتفاع درجات حرارة المياه. واختبر الباحثون هذه المظلات المبتكرة في منطقة البحر الكاريبي - حيث تكون الشعاب المرجانية عرضة بشكل خاص للإشعاع الشمسي والإجهاد الحراري - ووجدوا أن الشعاب المظللة عانت بالفعل من درجات أقل من الابيضاض، بل إن بعضها استعاد جزءاً من ألوانه الطبيعية.

وقالت كارين نيلي، الباحثة الرئيسة في جامعة «نوفا ساوث إيسترن»، لموقع «Gizmodo»: «إن الهياكل التي استخدمناها حالياً مناسبة للمساحات الصغيرة، مثل الشعاب المرجانية الفردية ذات الأهمية العالية، أو مشاتل المرجان، أو المناطق الصغيرة المخصصة لزراعة المرجان. ولكن قد تتيح الأفكار الهندسية الجديدة استخدام هذه التقنية في مساحات أكبر من الشعاب المرجانية».

وعندما تتعرض الشعاب المرجانية للإجهاد نتيجة تغيرات في الظروف البيئية - مثل درجة الحرارة أو الضوء أو توفر العناصر الغذائية - فإنها تطرد الطحالب التكافلية التي تعيش في أنسجتها. وتُعرف هذه الطحالب باسم «الزوكسانثيلي»، وهي تمنح الشعاب المرجانية ألوانها الزاهية المميزة وتُعد أيضاً مصدرها الرئيسي للغذاء. وبدون هذه الطحالب، تتحول الشعاب المرجانية إلى اللون الأبيض - ومن هنا جاء مصطلح «الابيضاض» - وتبدأ في المعاناة من نقص الغذاء.

ويتطلب تبريد المياه التي تعيش فيها الشعاب المرجانية تحركاً عالمياً؛ إذ يتعين على البشرية خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لتصل إلى مستوى «صافي الانبعاثات الصفري» وإزالة الكربون من الغلاف الجوي لعكس اتجاه الاحترار الحالي. وحتى نتمكن من تحقيق هذه الأهداف - وهي أمور لا نزال بعيدين جداً عن إنجازها - ستستمر الشعاب المرجانية في المعاناة من موجات الابيضاض واسع النطاق.

ويشكل تدمير هذه النظم البيئية الحيوية تهديداً للعديد من الأنواع البحرية الأخرى، ولوسائل الحماية الطبيعية للمجتمعات الساحلية، ولصناعة صيد الأسماك التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتوفر الغذاء وفرص العمل لملايين البشر.

ومع استمرار ارتفاع درجات حرارة المحيطات، يعمل العلماء على تطوير استراتيجيات للحد من الأضرار التي تلحق بالشعاب المرجانية. وقد برز التظليل كأحد الحلول الواعدة، حيث أجرى الباحثون تجارب في المحيط الهادئ باستخدام مجموعة متنوعة من التصاميم، وذلك وفقاً لما ذكرته نيلي.