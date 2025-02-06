أردني يتحدى كرسيه المتحرك بـ «جمال وقوة».. ويطمح إلى «غينيس»

يمارس الأردني عبدالرحمن مخلوف، منذ تسعة أعوام، رياضة الكاليستنكس على كرسي متحرك، ويأمل أن يصل إلى تسجيل اسمه في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية يوماً ما، وقال عبدالرحمن مخلوف (19 سنة): «أنا اللاعب الوحيد في بلدي الأردن الذي يمارس رياضة الكاليستنكس على كرسي متحرك».

ويذكر موقع إلكتروني على الإنترنت لمحبي الكاليستنكس أن الكلمة مشتقة من مصطلح يوناني، وتعني «الجمال في القوة»، وهي رياضة تعتمد على حركات تدرب الجسم على المرونة واللياقة وبناء العضلات، وبها حركات مماثلة للجمباز، وأضاف عبدالرحمن - الذي يستخدم الكرسي المتحرك بسبب إعاقة بدنية منذ ولادته - أنه يطمح مستقبلاً إلى تسجيل اسمه في موسوعة غينيس، عبر تحقيق إنجازات في الكاليستنكس.

وباستخدام معدات لياقة متاحة للعامة في إحدى الحدائق، قدم عبدالرحمن عرضاً رائعاً للقوة بممارسة الكاليستنكس، عبر حمل وزن كرسيه المتحرك المربوط إلى الجزء السفلي من جسده.

ولفت عبدالرحمن إلى أنه خلال مسيرته مع هذه الرياضة، وعلى مدى نحو تسع سنوات، لم يحصل على أي دعم من أي جهة مختصة، أو نادٍ، أو منظمة بشكل عام.