أسبوع دبي للموضة.. النخيل يترك نقوشه على الأزياء الناعمة

بين لمسات الأناقة والأقمشة المخملية الناعمة ونقشات النخيل، تواصلت فعاليات «أسبوع دبي للموضة» بنسخته الجديدة لخريف وشتاء 2025-2026، إذ تضمّن اليوم الثالث تشكيلات متنوّعة لعدد من أبرز المصمّمين الذين قدّموا مجموعاتهم على منصّات العرض في حي دبي للتصميم.

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث مع عرض لعلامة «إتوال لابوتيك» قدّمه عدد من المصمّمين، وتلته مجموعة لعلامة «BLSSD» التي تُعدّ جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، وكشفت مصمّمة الأزياء البريطانية - العراقية، تارا بابيلون، صاحبة العلامة التي تحمل اسمها والمقيمة في نيويورك، عن مجموعتها الجديدة التي تمتاز بطابعها وتفاصيلها المستوحاة من منطقة الشرق الأوسط، واختتمت علامة المصممة، ديما عياد، التي تُعدّ أيضاً جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، فعاليات اليوم الثالث مع مجموعة من التصاميم التي تلائم مختلف الأشكال والأحجام، وتمتاز بأسلوبها الفريد.

ويُعدّ «أسبوع دبي للموضة» حدث الموضة الرسمي في دبي والأبرز في المنطقة، وينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، ترسيخاً لمكانة دبي عاصمةً عالميةً للموضة، وتستمر عروض «أسبوع دبي للموضة» في حي دبي للتصميم حتى غدٍ.

وقدّمت علامة «إتوال لابوتيك» عرضاً كشفت من خلاله النقاب عن مجموعتها المختارة بعناية، من إعداد أكثر من مصمّم، وتميّزت بالتنوّع الغني في التصاميم التي تعكس أناقة فساتين السهرة وسحرها، احتفاءً بالأزياء الفاخرة والإتقان العالي ورقيّ التصميم المعاصر.

ونجحت علامة «BLSSD» التي انطلقت من دولة الإمارات وحققت شهرةً واسعةً فيها، في إبهار الحضور بأنماطها التجريبية وألوانها الموسمية وتصاميمها، التي تجسّد النهج الإبداعي الكلاسيكي الذي تعتمده هذه العلامة في تصميم الأزياء الشعبية العصرية التي تخرج عن المألوف.

وأسرت المصمّمة تارا بابيلون، الحضور من خلال مجموعتها لخريف وشتاء 2025، وتميّزت التشكيلة التي تضمّ نقشات أشجار النخيل المستوحاة من منطقة الشرق الأوسط بدرجات اللون الأخضر، ونسجت تارا نقشات الصحراء على أقمشة قطنية مُعاد تدويرها، باستخدام تقنيات النسج والطباعة والمعدات وأدوات الكروشيه، لإعداد قطع شتوية أنيقة ومستدامة، وكانت النتيجة النهائية عبارة عن مجموعة من التصاميم الأنيقة والمريحة، التي تجمع بين الملمس الجميل والنقشات المفعمة بالحياة والاستدامة، بلمسة من منطقة الشرق الأوسط.

فيما احتفت «ديما عياد» بالتنوّع وتمكين المرأة من خلال أساليب هذه العلامة الكلاسيكية التي تحاكي كل التفضيلات، وتلائم مختلف الأحجام والأشكال، وامتازت التشكيلة الجديدة بألوانها الموسمية، بما في ذلك درجات الألوان الغنية وألوان الباستيل الزاهية، إذ أسهم في إعدادها نخبة من المصمّمين العصريين ذوي الذوق الرفيع والذين يركّزون على التصاميم الجذّابة والأقمشة الفاخرة التي تلائم المرأة على اختلاف تفضيلاتها.

الأناقة للجميع

جسّد عرض «ديما عياد» التزام العلامة الثابت بإعداد التصاميم التي تحاكي كل الأذواق والأشكال والأحجام، وتقدّم تصاميم ذات أناقة مميّزة.

. تارا بابيلون أسرت الحضور من خلال مجموعتها لخريف وشتاء 2025.