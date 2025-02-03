«نيتشا» يتصدّر.. دور السينما الصينية تحقق إيرادات قياسية

حققت دور العرض السينمائي في الصين إيرادات قياسية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، إذ زاد الإقبال على مشاهدة أجزاء جديدة لأفلام صينية ناجحة، في وقت تراجع الإنفاق في قطاعات أخرى وسط نمو اقتصادي بطيء نسبياً.

وأظهرت بيانات من شركة بيكون المتخصصة في تتبع مبيعات شباك التذاكر، أن الإيرادات تخطت 5.74 مليارات يوان (791.65 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من العطلة، التي تستمر أسبوعاً، وبدأت في 29 يناير الماضي، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 5.73 مليارات يوان في عام 2021.

وكانت الحكومات المحلية في بكين وجيانغسو وهوبي وقوانغدونغ، وأقاليم أخرى، أصدرت قسائم شراء لمشاهدة أفلام سينمائية، ضمن حملة لإبقاء الاقتصاد على المسار الصحيح، لتحقيق نمو نسبته 5% في العام المقبل. وفي مدن صغيرة حيث تكون التذاكر عادة باهظة الثمن، أعلنت دور عرض نفاد التذاكر بالكامل.

وتصدر جزء جديد من فيلم الخيال «نيتشا» قائمة أعلى الأفلام من حيث الإيرادات، بمبيعات تذاكر تجاوزت 2.3 مليار يوان، على مدى الأيام الأربعة، ويصوّر الفيلم محارباً من الأساطير الصينية يحمي الأبرياء.