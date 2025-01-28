«فلايت ريسك» يتصدر شباك التذاكر في أميركا

تصدّر فيلم الحركة الجديد «فلايت ريسك»، للممثل والمخرج ميل غيسبون، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ حقق 12 مليون دولار في عطلة نهاية أسبوع شتوية بطيئة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من مارك والبيرغ وميشيل دوكري وتوفر غريس.

وتراجع فيلم «موفاسا ذي لاين كينغ»، حاصداً 8.7 ملايين دولار، وبلغت إيراداته المحلية 221.1 مليون دولار، فيما حقق 405 ملايين دولار من مبيعات التذاكر في الخارج.

كما تراجع الفيلم الكوميدي «وان أوف ذم دايز» إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار، وتلعب كيكي بالمر والمغنية سزا دور البطولة في الفيلم الذي أنتجته إيسا راي، حيث تؤديان دور زميلتين في السكن تحاولان دفع الإيجار تحت طائلة الطرد بعد أن بدد صديقهما أموالهما.

واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة «سونيك ذي هيدجهوغ 3» بالمركز الرابع، مع إيرادات 5.5 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع السادسة له.

فيما احتفظ فيلم الرسوم المتحركة «موانا 2» بالمركز الخامس، وحقق 4.3 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع التاسعة له، ومن المتوقع أن يصبح قريباً تاسع أكثر فيلم رسوم متحركة تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق، وفق مجلة «هوليوود ريبورتر».