الرئيس الألماني: عزلت نفسي في سطح المنزل خوفاً على زوجتي

كشف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن أنه لجأ خلال المراحل الأولى من جائحة كورونا إلى الإقامة في غرفة في سطح المنزل لفترة مؤقتة، لتجنّب تعريض زوجته للخطر.

وأضاف في تصريحات لمجلة «شتيرن» الألمانية، أن أحد أفراد فريقه الأمني الذي كان يرافقه في السيارة من مدينة تسفيكاو إلى العاصمة برلين، أصيب بالفيروس في أوائل مارس 2020، واضطر وفقاً للقواعد المعمول بها حينها، لأن يدخل في حجر صحي.

يشار إلى أن شتاينماير كان تبرّع بإحدى كليتيه لزوجته إيلكه بودنبندر في 2010، إذ كانت قرينته تعد من الفئة المعرضة للخطر بشكل خاص خلال الجائحة، بسبب ضعف جهازها المناعي بوصفها مريضة زرع أعضاء.

وتابع شتاينماير: «خلال فترة الحجر الصحي، عزلت نفسي مع بعض الكتب و(لابتوب) في غرفة العلية، ونمت على مرتبة هوائية. تجنبت وزوجتي الالتقاء داخل المنزل لتقليل أي خطر محتمل على صحتها».

وأوضح أنه قرأ في العلية كتاباً وصفه بأنه «مزعج»، ويحمل عنوان «1918: العالم في حمى» للمؤلفة لورا سبيني، مستطرداً: «تشعر بالانشغال عندما يُذَكِّرُك الكتاب خلال مرحلة تفاقم الجائحة، بأن ما يُعرف بالإنفلونزا الإسبانية عام 1918 أودت في غضون أربعة أشهر فقط، بحياة عدد من الأشخاص يفوق عدد الذين سقطوا خلال الحرب العالمية الأولى في أربع سنوات».