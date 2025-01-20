ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت غرقا

يُنسب إلى ساعة آبل الذكية إنقاذ حياة أخرى، حيث أرجع رجل الفضل لساعة يده في استدعاء المساعدة بعد أن تحطمت سيارته، مما أدى إلى غمره رأسًا على عقب في حمام سباحة.

ففي 16 ديسمبر، كان برينت هيل من ماساتشوستس، يقود سيارته إلى المنزل عندما شعر بالغثيان أثناء القيادة. وبينما لا يتذكر ما حدث بعد ذلك بسبب إغمائه، تدخلت ساعة آبل الخاصة به للمساعدة في اللحظات التالية.

وتُظهر لقطات كاميرا أحد الجيران سيارة هيل وهي تتسارع إلى مرآبهم ثم إلى حمام السباحة الخاص بالجار، لتهبط فيه رأسًا على عقب، وفقًا لتقرير WesternMassNews. حيث يُفترض أن وزن هيل وضع المزيد من الثقل على دواسة الوقود بعد إغمائه مما زاد سرعة العربة. وقال هيل: "لم أكن أعرف أن أيًا من هذا كان يحدث، وعندما رأيت لقطات سيارتي وهي تنحرف في الشارع وتتحطم، صدمت بسبب السرعة التي كنت أسير بها". والذكرى التالية التي يتذكرها هيل عن هذه الحادثة هي استعادة وعيه بفضل صوت صغير يتحدث إليه.

ولقد اتصلت ميزة Apple Watch Crash Detection بخدمات الطوارئ تلقائيًا، وكان أحد المشغلين يحاول التحدث إليه. وفي غضون دقائق، وصل المستجيبون لإنقاذه. وبالكاد كان يسمع أيًا من الأشخاص خارج السيارة، لكن صوت Apple Watch ساعده. يعترف هيل "لم أكن أعرف أين كنت وكان ذلك الشخص يبقيني هادئًا، ولو لم يحدث ذلك على الأرجح، فربما كنت قد غرقت".

وقالت الجارة إليزابيث لابراد-أبلكويست " كان زوجي في الطابق العلوي، لذلك اتصل برقم 911 وكان على الهاتف مع 911 وقالوا له نعم، نحن نتحدث إلى السائق الآن"، مضيفة أن رجال الإنقاذ حاولوا مواساة الرجل لأنه كان يقول إن الماء بدأ يتسرب إلى داخل السيارة. وبعد إنقاذه من المسبح، عولج هيل من إصابات طفيفة في المستشفى.