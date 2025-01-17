عرض أزياء على عمق 50 متراً تحت الماء يحقق رقماً قياسياً

حطم مصور وعارضة أزياء رقمهما القياسي العالمي في موسوعة غينيس بمساعدة خبير غوص من خلال إجراء جلسة تصوير على عمق خمسين مترا تحت الماء قبالة ساحل فلوريدا.

وحقق الكنديان ستيفن هاينينج وسيارا أنتوسكي، بمساعدة خبير الغوص والسلامة الأمريكي واين فرايمان، الرقم القياسي لأعمق جلسة تصوير لعارضة أزياء تحت الماء على عمق 21 قدمًا (ستة أمتار ونصف المتر) في عام 2021.

وخضع هاينينج وأنتوسكي لشهور من التدريب الفني ومزج الغازات وممارسة إزالة الضغط حتى يتمكنا من كسر رقمهما القياسي الخاص بجلسة تصوير في حطام سفينة هيدرو أتلانتيك قبالة ساحل بوكا راتون.

والتقط هاينينج الصور بينما كان أنتوسكي يعمل كعارض أزياء على عمق خمسين مترا تقريبا ، محطمين بذلك لقبهما السابق.