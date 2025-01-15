إرجاء إعلان ترشيحات «الأوسكار» ثانيةً بسبب الحرائق

قال منظمو حفل جوائز «الأوسكار»، أول من أمس، إن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أرجأت الإعلان عن المرشحين لفئات جوائز «الأوسكار» هذا العام للمرة الثانية، بسبب حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس.

ومن المقرر إعلان المرشحين لأرفع جوائز صناعة السينما، في 23 الجاري، وكان من المقرر في الأصل الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، ثم تم إرجاؤها إلى 19 الجاري.

وقالت الأكاديمية في بيان: «نظراً إلى الحرائق التي لاتزال مشتعلة في لوس أنجلوس، نشعر بأنه من الضروري تمديد فترة التصويت لدينا، وتأجيل تاريخ الإعلان عن ترشيحاتنا للسماح بوقت إضافي لأعضائنا».

كما ألغت الأكاديمية أيضاً حفل الغداء السنوي للمرشحين لجوائز «الأوسكار»، الذي كان مقرراً 10 فبراير المقبل. ومن المقرر أن ينظم حفل توزيع جوائز «الأوسكار» في الثاني من مارس المقبل.