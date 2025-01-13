مصر.. جريمة أخلاقية تهز نادياً شهيراً

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أربعة أعضاء في ناد رياضي مصري شهير في مدينة السادس من أكتوبر، بتهمة تخدير طالبة وتصويرها عارية، وذلك في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وباشرت النيابة العامة المصرية في مدينة السادس من أكتوبر، التحقيق في مقطع فيديو انتشر على جروبات ناد شهير، لفتاة تعرضت للتحرش من عدة شباب.

وأشارت التحقيقات إلى أن مباحث الجيزة قبضت على 4 أعضاء بالناد، عقب اتهامهم باستدراج طالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد أحدهم وخدروها، ثم جردوها من ملابسها وتحرشوا بها ووثقوا ذلك بمقطع فيديو، ثم بثوه على جروب النادي.

تفاصيل الواقعة بدأت، كما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من رجال قسم أكتوبر يفيد باستدراج 4 شباب، أعضاء في نادٍ شهير، طالبة ثانوي إلى مبنى تحت الإنشاء بحجة الاحتفال بعيد ميلاد، ووضعوا لها أقراصا مخدرة في العصير وجردوها من ملابسها وتحرشوا بها، ووثقوا ذلك بمقطع فيديو تم نشره على جروبات النادي.

وأضاف الصحيفة أنه تم القبض على المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة، وتم تحريز الهاتف المحمول، الذي صوّر به المتهمون الفيديو وحذف الفيديو، وتولت النيابة التحقيق.