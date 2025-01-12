تباطؤ في استخدام الدراجات الهوائية بفرنسا خلال 2024

استخدم الفرنسيون دراجاتهم الهوائية عام 2024 بقدر ما فعلوا عام 2023، ما يؤكد تباطؤ نمو وسيلة النقل هذه بعد الإقبال الكثيف عليها خلال جائحة «كوفيد»، وفقاً للإحصاءات التي نشرتها شبكة «فيلو إيه مارش» أول من أمس.

وسجلت العدادات الموضوعة على مسارات الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء فرنسا زيادة بنسبة 1% هذه السنة في حركة المرور، بينما فاقت الزيادة 10% سنوياً بين 2020 و2022، وفي 2023 اقتصرت على 5%.

وشهد استخدام الدراجات الهوائية ركوداً في المدن، وتراجع قليلاً في المناطق الريفية وشبه المدنية عام 2024، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع. ولم يكن للطقس تأثير كبير، إذ إن الصيف المستقر أتاح التعويض عن الربيع وسبتمبر الماطرين.

وأسفت شبكة «فيلو إيه مارش» التي تجمع جهات ناشطة في مجال تنمية استخدام الدراجات الهوائية؛ لأن «هذا التراجع في الزخم حدّ من إمكان تحقيق الهدف (الذي وضعته حكومة إليزابيت بورن) المتمثل في رفع نسبة استخدام الدراجات الهوائية من مجمل حركة النقل إلى 12% بحلول 2030».