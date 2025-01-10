هدية عيد ميلاد من عام 1978 تصل لصاحبها أخيراً (فيديو)

جاء عيد الميلاد متأخرًا حوالي 46 عامًا لرجل من إلينوي (الولايات المتحدة) كان يقوم بأعمال تجديد في منزل طفولته عندما وجد هدية سقطت خلف جدار في عام 1978.

وقال تيم كينج، 53 عامًا، مالك شركة لأعمال البناء في لومبارد، إنه كان يقوم بتجديد الحمام في منزل والديه عندما وجد شيئًا داخل الجدار. ووفقا لما قاله كينج لموقع People.com: " فإن الورشة أخرجت " خزانة أدوية قبل البدء في أعمال الجبس" وحينها فكر كينغ بأنه "من الأفضل أن ألقي نظرة هناك للتأكد من عدم وجود شيء في الخلف". لتقع عينيه على الهدية الملفوفة بعناية.

واكتشف كينج هدية عيد الميلاد المغلفة التي كان من المفترض أن يفتحها في عيد الميلاد عام 1978. وقال إن والديه اعتادا إخفاء الهدايا في علية المنزل، ولابد أن هذه الهدية سقطت في حيز ضيق دون أن يلاحظ أحد ذلك. وفتح كينج الهدية أمام والديه، ليكشف عن مجموعة من طائرات Matchbox القديمة والتي لم تعد والدته تتذكر شراءها.

وقال: "لدي أخت واحدة، وكانت والدتي دائمًا انتقائية للغاية بشأن إحضار نفس العدد بالضبط من الهدايا لنا، لذلك كنا نمزح بأنني حرمت من هدية واحدة لمدة 46 عامًا".