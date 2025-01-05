زامبيا: ضابط شرطة مخمور يطلق سراح السجناء ليحتفلوا برأس السنة

اعتقلت الشرطة في زامبيا ضابط شرطة بتهمة إطلاق سراح أكثر من عشرة سجناء حتى يتمكنوا من الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت شرطة زامبيا في بيان صحفي نقلته "سي أن أن " يوم الأربعاء إن المفتش تيتوس فيري "استولى بالقوة على مفاتيح الزنازين" صباح الثلاثاء بينما كان "في حالة سُكر شديد".

وقال بيان الشرطة "بعد ذلك، فتح (فيري) الزنازين الخاصة بالذكور والإناث وأمر المشتبه بهم بالمغادرة، قائلاً إنهم أحرار في العبور إلى العام الجديد".

وأضاف بيان الشرطة أنه تم إطلاق عملية مطاردة لـ 13 محتجزًا ما زالوا طلقاء. وقال البيان إن بعضهم يواجهون اتهامات بالاعتداء والسرقة من بين جرائم أخرى.

وأضاف البيان "تؤكد شرطة زامبيا التزامها بالحفاظ على القانون والنظام وتؤكد للجمهور أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ضابط يثبت أنه يسيء استخدام سلطته أو يتصرف على نحو يخالف القانون".