«الحيرة» تستعرض تجارب شعرية إماراتية

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد 65 من مجلة «الحيرة من الشارقة»، المعنيّة بالشعر والأدب الشعبي.

واشتمل العدد على مشاركة لنخبة من الشعراء والشاعرات في الإمارات والخليج والوطن العربي ضمن باب «أنهار الدهشة»، وباب «بستان الحيرة»، كما قرأ باب «على المائدة» موضوع قاموس الشاعر وبصمة القصيدة النبطيّة وفضائها القابل للإبداع.

وعرض العدد في باب «مداد الرواد» لسيرة الشاعر حسين بن لوتاه شاعر الحنين في الإمارات، وفي باب «كنوز مضيئة» نقرأ تجربة ومشوار الشاعرة موزة بنت جمعة المهيري «التويهية»، كعلامة مضيئة في الإبداع الشعري الإماراتي.