اتصل بالطوارىء 17 مرة لتوصيله إلى متجر للتسوق.. وفي النهاية اعتقلوه

وجد شاب في الرابعة والعشرين من عمره نفسه خلف القضبان، بعدما أصر على طلب الشرطة لتقوم بتوصيله إلي متجر لشراء بعض الحاجيات، وفقا لما ذكر موقع "شو بيزد".

وقال الموقع أن آدم فون البالغ من العمر 24 عامًا من نيو جيرسي، أصر في 23 ديسمبر، على الاستعانة بالشرطة للقيام بشيء غير إسعافي تماما.

واضطرت شرطة إيست وندسور إلى التدخل عندما قام فون بإجراء 17 مكالمة إلى رقم الطوارئ 911، ليس لحالات الطوارئ، ولكن لطلب توصيلة إلى أقرب متجر واوا في هايتستاون.

وحاولت الشرطة توجيه الرجل إلى الصواب في البداية، وبدلاً من تلبية طلباته غير العادية، قاموا بزيارته في فندق وندسور، حيث كان يقيم، لنصحه بالتوقف عن إساءة استخدام الخط الساخن للطوارئ. وعلى الرغم من تحذيره بعد مكالماته الأولية من أن رقم الطوارئ 911 مخصص فقط لحالات الطوارئ، فقد أصر فون على محاولاته لتأمين حراسة من الشرطة إلى متجر واوا. وقد أدى سوء استخدامه المتكرر للنظام إلى اعتقاله في النهاية. وبعد مكالمته السابعة عشرة، وجد فون نفسه مقيدًا بالأصفاد، حيث لم يواجه فقط عواقب سوء استخدام رقم الطوارئ 911، بل وتلقى أيضًا استدعاءً جنائيًا بتهمة عرقلة عمل قوات حفظ القانون.