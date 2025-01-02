دبي.. هنا أفضل وجهة للاحتفال برأس السنة

بأحداث وفعاليات استثنائية لفتت أنظار العالم بروعتها وتنوعها، ودّعت دبي عام 2024 واستقبلت العام الجديد، بدءاً من حفلات أحياها أشهر نجوم المنطقة والعالم، وصولاً إلى عروض الألعاب النارية المدهشة التي انتشرت في أشهر وأبرز المواقع السياحية والمعالم العمرانية الشهيرة، مثل برواز دبي وبرج العرب، وتوّجت هذه العروض بعرض الألعاب النارية لبرج خليفة الذي يترقبه الملايين من العالم، لتؤكد كل هذه الأحداث النوعية والمميزة مكانة دبي كأفضل وجهة للاحتفال برأس السنة، وقضاء أمتع الأوقات التي لا يوفّرها مكان آخر في العالم بهذه التفاصيل والحرفية والضخامة.

وأبهرت عروض طائرات «الدرون» العالم، وكذلك الألعاب النارية لبرج خليفة ابتهاجاً بالعام الجديد، حيث أضاءت الألعاب سماء المدينة، وزيّنتها بأجمل الألوان، وبينما احتضنت مواقع مثل بلوواترز، وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، عروض طائرات «الدرون»، استضاف «دبي فيستيفال سيتي مول» عروض الألعاب النارية، إضافة إلى عرض خاص للفنان المصري محمود العسيلي، كما عاش عشاق الأجواء التراثية بعرض الألعاب النارية في منطقة السيف التراثية، احتفالاً بقدوم العام الجديد، وسط الإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

وحظي الزوّار في دبي بتجربة فريدة تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم في تيرا سوليس، مع مقطوعات موسيقى الهاوس للفنان العالمي لوست فريكوينسيز، واستضاف «رافلز النخلة دبي» حفلة تنكرية ملكية، استقطب الآلاف.

وودعت دبي عام 2024 بحفل استثنائي في دبي أوبرا، مع عروض لفرقة «سولد أوت» التي قدمت مجموعة من أغاني الجاز الكلاسيكية، ومجموعة من أفضل المقطوعات لمنسق الأغاني والمنتج النمساوي باروف ستيلار، علاوة على إيقاعات الموسيقى الحماسية لمنسق الأغاني سيلفر فوكس.

وشارك النجم العالمي ليونيل ريتشي في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، مع أنشطة ترفيهية مستوحاة من مسرح برودواي، كما استضافت «أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس» عرضاً للثنائي الإيطالي ماثام، حيث قدم الأخوان أميديو وماتيو جيوفانيلي تجربة جمعت بين الموسيقى الحية والمؤثرات البصرية المتطورة.

وفي فيستيفال أرينا، بدبي فيستيفال سيتي مول، أحيا المغني السوري ناصيف زيتون، أمسية فنية، برفقة فرقة جيبسي كينغز مع العازف تونينو بالياردو، الذي قدم إيقاعاته الراقصة طوال الليل.

أما برج العرب فاستضاف حفلاً عاد فيه مع الضيوف إلى أجواء التسعينات مع نخبة من النجوم، مثل: نو ميرسي، وجيني من فرقة إيس أوف بيس، وفاب من فرقة ميلي فانيلي، وفرقة تو أنليميتد، واستضافت حديقة مارينا حفل تكريم للفنان بارني وايت، وتواصلت الأجواء الاحتفالية مع النجم العالمي بول لوماك وفرقته، مع باقة من أجمل أغاني التسعينات، وتزامنت احتفال ليلة رأس السنة مع الذكرى الـ25 لافتتاح برج العرب. واستقبل «تايم أوت ماركت دبي» 2025 باحتفال مستوحى من رواية «غاتسبي العظيم»، وأجواء عشرينات القرن الماضي.