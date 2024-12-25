«شجرة العجائب» توجه رسائل مهمة على «مسرح الطفل»

قدمت فرقة مسرح رأس الخيمة الوطني، الليلة قبل الماضية، ضمن عروض الدورة الـ18 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، عرض «شجرة العجائب»، للكاتب عثمان الشطي، والمخرج عدنان البلوشي. وشارك في العمل عدد من فناني المسرح الإماراتي، وهم: شعبان سبيت، محمد إسحق، إسماعيل سالم، محمد السويدي، جودي النبهان، غزلان محمد، قصايد محمد، عبدالله المنصوري، دانة سلامة، ريوف الزعابي، ويوسف عزام، وآخرون.

ودارت أحداث العرض حول شجرة ضخمة ووارفة، يستظل بها الجميع، وتمنح المكان جواً من البهجة والراحة والطمأنينة، إذ تتشكل من كثير من الألوان، غير أن اللون الأسود والمهرج صاحب الملابس الغريبة، يحدثان الفوضى في المكان، من خلال شعورهما بأنهما بلا أهمية تذكر، وأن الآخرين لهم المكانة والحظوة عند الشجرة أكثر منهما، فيقرران الرحيل عنها، لتصبح ألوان الشجرة منقوصة، بعد مغادرة اللون الأسود منها، حينها تبدأ شجرة الشوك بنسج الخطط والمكائد بعد ضعف الشجرة، فتنقض مع رفاقها على الشجرة العجيبة، وتسيطر على المكان، غير أن اللون الأسود وكذلك المهرج يشعران في ذلك الوقت بأهمية وجودهما، وأنهما جزء من تلك الشجرة التي كانت تجمعهم وتوفر لهم الأمان، فيقرران العودة، ويواجه الجميع متماسكين شجرة الشوك، وينتصرون على الأشرار، ويطردونهم من المكان، ليعود الجمال والحب والوئام إلى الشجرة.

حمل العرض طروحات مهمة موجهة إلى الأطفال، على رأسها أهمية الفرد في المجموعة، وأن المجتمعات لا تقوم وتتطور وتعيش بأمن وسلام إلا بتكاتف أبنائها وتعاونهم. كما أكد العرض أهمية نبذ العنف، والتسامح، وضرورة إرساء المحبة والوئام، وأن الشر مهما تعاظم حجمه فهو دائماً في النهاية إلى زوال.

. العرض أكد أهمية نبذ العنف، والتسامح، وضرورة إرساء المحبة والوئام.