القبض على سارقي متاجر تجزئة بمبالغ تفوق 5 ملايين دولار في بريطانيا

ألقت وحدة شرطة متخصصة في بريطانيا القبض على مجموعة مسؤولة عن سرقات متاجر التجزئة حول البلاد بما يزيد قيمته على أربعة ملايين جنيه استرليني (أكثر من خمسة ملايين دولار) وفقاً لبيانات رسمية.

وقبضت الوحدة التي تسمى «أوبال» على 93 عضواً من 28 عصابة جريمة منظمة وراء السرقات.

وكان ضمن المجموعة التي قبض عليها ثلاثة أشخاص سرقوا أكثر من 200 ألف جنيه استرليني من متاجر تيسكو، إذ تم سجن لورا ميرون، 27 عاماً، وأوف إليف فيران، 38 عاماً، ونيكولاي بويا، 30 عاماً، في جيلدفورد الشهر الماضي بسبب جرائمهم.

وتقول شرطة منطقة ساري إن المجموعة كانت أيضاً من اللاعبين الرئيسيين في حلقة الجريمة المنظمة المسؤولة عن نحو 800 جريمة في أنحاء البلاد.

وتساعد هذه الوحدة الجديدة للشرطة في معالجة ارتفاع معدلات سرقة المتاجر من خلال رسم خرائط للعصابات لمعرفة أماكن عملها، وفقاً لصحيفة «مترو».

ويستخدم المسؤولون الإحالات من قوات الشرطة وتجار التجزئة، ما يساعد في بناء حزم الاستخبارات المستخدمة في رسم الخرائط.