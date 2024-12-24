12 ساعة من التخفيضات الحصرية.. انطلاق موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق

يقدم مهرجان دبي للتسوق أفضل تجارب البيع بالتجزئة مع عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" الذي ينطلق يوم 26 ديسمبر ويقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم على مستوى المدينة.

ويشكل هذا العرض المذهل بداية موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، والذي يقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 75 بالمئة في مراكز ووجهات التسوق الرائدة على مستوى المدينة حتى 2 فبراير 2025.

ويقدم عرض "12 ساعة من التخفيضات الكبرى"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان دبي وزوارها، تجربة تسوق لا مثيل لها لمدة يوم واحد فقط، حيث تتيح لهم شراء أرقى المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسة.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات مذهلة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وسيحظى زوار مراكز التسوق الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر، بفرصة الفوز بجوائز فورية من خلال المشاركة في فعالية "العب واربح" التفاعلية المتوفرة في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة. ويمكن للمتسوقين من خلال تنزيل تطبيق شير الدخول إلى منطقة "العب واربح" والفوز بمكافآت تشمل نقاط "شير"، وتذاكر فوكس سينما، وهدايا حصرية، وقسائم شراء، وحاسوب أبل ماك بوك إير، وساعة أبل، وسماعات سامسونج جالاكسي بودز، وحاسوب أسوس، وغيرها.

ويجمع هذا العرض الذي يستمر ليوم واحد فقط بين تخفيضات لا تقبل المنافسة، وعروض ترويجية لا يمكن تفويتها، وفرص مذهلة للفوز لجميع المتسوقين في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، وتشكل فرصةً مثالية للتسوق والحصول على أحدث صيحات الأزياء والإكسسوارات من أفضل العلامات التجارية، بالإضافة إلى المفروشات المنزلية، والعطور، ومستحضرات التجميل، والبصريات، والأجهزة الإلكترونية، إلى جانب متاجر السوبرماركت والمتاجر الكبرى.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي و Visa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

