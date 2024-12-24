دبي جاهزة لليلة رأس السنة.. استعدوا للحظات السعيدة

بفعاليات نوعية في مختلف أنحاء المدينة تواصل دبي تأكيد مكانتها بوصفها إحدى أفضل الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، ومنح الضيوف تجارب استثنائية وذكريات سعيدة خلال هذه المناسبة.

وكشف «مهرجان دبي للتسوّق»، الذي يحتفل بدورته الـ30، التي تستمر حتى 12 يناير المقبل، وجدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة من العروض والحفلات والفعاليات التي يمكن من خلالها الاحتفال بالعام الجديد.

وتحتفي دبي بقدوم 2025 بباقة من الفعاليات، بدءاً من الحفلات التي يحييها أشهر النجوم في المنطقة والعالم، وعروض الألعاب النارية في أشهر المعالم، لترسّخ الإمارة عاماً بعد عام مكانتها أفضل وجهة للاحتفال برأس السنة وقضاء أمتع الأوقات، بفضل فعالياتها الترفيهية الفريدة، ومعالمها المميّزة، وأجوائها الاحتفالية الفخمة في 31 ديسمبر الجاري.

أجمل الألوان

ومن أبرز الفعاليات المرتقبة خلال ليلة رأس السنة في دبي عروض الألعاب النارية وطائرات «الدرون» في حديقة البرج، إذ تستعد دبي لإبهار العالم بالعروض المميّزة لبرج خليفة الشهير احتفالاً بالعام الجديد، وستضيء الألعاب النارية سماء المدينة لتزينها بأجمل الألوان.

أما عروض طائرات «الدرون» من شركة الإمارات للبترول في مهرجان دبي للتسوّق فتقدم في مواقع: بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتُعدّ عروض طائرات «الدرون» من أبرز الفعاليات التي تستحق المشاهدة، ويمكن للزوّار مشاهدة عروض ليلة رأس السنة من بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تنتشر في سماء الإمارة أكثر من 1000 طائرة «درون» خلال المساء لتقديم عرضين جديدين كلّياً.

وسيستضيف دبي فستيفال سيتي مول عروض الألعاب النارية المذهلة من مجموعة الزرعوني، التي ستضيء سماء المدينة عند منتصف الليل، إضافة إلى عرض خاص بمناسبة رأس السنة الجديدة للفنان المصري، محمود العسيلي.

ويمكن لعشاق الأجواء الكلاسيكية الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في منطقة السيف التراثية احتفالاً بقدوم العام الجديد، وسط الإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية.

وسيحظى الضيوف في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس بفرصة الاستمتاع بمشاهدة العروض من الشاطئ، بينما يمكن لزوّار حتّا مشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة عند لوحة حتّا.

ويمكن الاحتفال برحلة بحرية مذهلة في ليلة رأس السنة والاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على معالم المدينة ومشاهدة عروض الألعاب النارية، عبر حجز رحلة على متن الفيري والتاكسي المائي أو العبرة التراثية في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك مارينا مول للحصول على مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة عروض الألعاب النارية في جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز.

وسيحظى الزوّار في دبي بتجربة فريدة تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم في تيرا سوليس، إذ يمكنهم الاستمتاع بمقطوعات موسيقى الهاوس للفنان لوست فريكوينسيز مثل أغنيته الشهيرة «أر يو ويذ مي»، والموسيقى الإلكترونية «التكنو» الحماسية لفرقة إيجنتس أوف تايم.

وسيستضيف «رافلز النخلة دبي» حفلة رافلز التنكرية الملكية، التي تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات كحفل عشاء فاخر، إلى جانب عروض فنية.

أمسية استثنائية

ستودع دبي عام 2024 بحفل استثنائي في دبي أوبرا، إذ ستبدأ الأمسية بعروض لفرقة «سولد أوت» التي تقدم مجموعة من أغاني الجاز الكلاسيكية، تليها مجموعة من أفضل المقطوعات لمنسق الأغاني والمنتج النمساوي باروف ستيلار، علاوة على إيقاعات الموسيقى الحماسية لمنسق الأغاني سيلفر فوكس، ويمكن للحضور اختتام الأمسية بمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة من ممشى دبي أوبرا.

ويوفر مهرجان الشاطئ NYE في زيرو غرافتي فرصة للضيوف لاستقبال 2025 وسط الإطلالات على أفق دبي الخلاب ونخلة جميرا، وسيقدم النجم جويل كوري مجموعة من أشهر أغانيه تحت السماء المضيئة بعروض الألعاب النارية.

وسيشارك نجم الموسيقى العالمي ليونيل ريتشي في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة بدبي، التي تتخللها عروض ألعاب نارية، وأنشطة ترفيهية مستوحاة من مسرح برودواي.

وسيستضيف «أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس» عرضاً موسيقياً إلكترونياً للثنائي الإيطالي ماثام، إذ يقدم الأخوان أميديو وماتيو جيوفانيلي تجربة غامرة تجمع بين الموسيقى الحية والمؤثرات البصرية المتطورة مع مجموعة من أشهر أغانيهما.

وفي فستيفال أرينا، بدبي فستيفال سيتي مول، سيحيي المغني السوري ناصيف زيتون أمسية فنية، برفقة فرقة جيبسي كينجز مع العازف تونينو بالياردو، الذي يقدم إيقاعاته الراقصة طوال الليل.

في برج العرب

أما برج العرب فيستضيف حفلاً خاصاً بمناسبة بدء العام الجديد يعود فيه مع الضيوف إلى أجواء التسعينات مع نخبة من النجوم مثل: نو ميرسي، وجيني من فرقة إيس أوف بيس، وفاب من فرقة ميلي فانيلي، وفرقة تو أنليميتد.

وتحت السماء المتلألئة بالنجوم، تستضيف حديقة مارينا حفل تكريم للفنان بارني وايت، وتتواصل الأجواء الاحتفالية مع النجم العالمي بول لوماك وفرقته، مع باقة من أجمل أغاني التسعينات، إلى جانب عرض للألعاب النارية من التراس الذي يتميّز بإطلالته البانورامية، ويتزامن احتفال ليلة رأس السنة مع الذكرى الـ25 لافتتاح برج العرب، ما يضفي مزيداً من الفخامة على الاحتفالات.

وسيحظى الضيوف بفرصة مميّزة للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في باراستي بيتش مع منسق الأغاني نيكي روميرو، حيث يستقبل النجم 2025 بمجموعة من الأغاني الشهيرة.

وضمن مهرجان Big Art Festival في ذا ثياتر دبي، سيستقبل الضيوف العام الجديد مع نجم الروك الروسي الشهير فلاديمير كوزمين، الذي سيقدم أجمل أغانيه. وستشهد الفعالية أيضاً عروضاً للألماني ديتر بوهلين، عضو فرقة مودرن توكينغ، والمغنيين الروسيين فاليري ليونتييف ولوسيا تشيبوتينا، إضافة إلى عرض ترفيهي يقدمه فنانون من ذا ثياتر دبي.

أجواء مشوقة

توفر فعالية كانتين إكس مزيجاً من الأطعمة والعروض الترفيهية والألعاب المشوقة وسط أجواء الشتاء الرائعة في دبي، وتتميّز نسخة هذا العام بطابع جديد، مع إضافة أربع مناطق مختلفة، لتمنح عشاق الطعام الفرصة لتجربة ألذ النكهات المتنوعة.

ويستضيف نادي الإمارات للغولف حفلاً في الهواء الطلق يتضمن عروضاً لأشهر أغاني برونو مارس، وجورج مايكل، وروبي ويليامز، وبينك، وستنير الألعاب النارية سماء المكان عند منتصف الليل.

وسيستقبل «تايم أوت ماركت دبي» 2025 باحتفال مستوحى من رواية «غاتسبي العظيم» وأجواء عشرينات القرن الـ20، وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية من 17 من أفضل المطاعم المحلية.

أضواء باهرة

ستبهر فعالية أضواء دبي سكان المدينة وزوّارها، إذ تتحول الوجهات الأكثر شهرة في المدينة إلى لوحات فنية مضيئة من خلال أعمال فنية ومجسمات وزينة ضوئية تفاعلية مستوحاة من الماء والهواء والنار والطاقة والتواصل، ويشمل ذلك: بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وسيتي ووك، وحتا.

في حتا

تُعدّ فعالية حتا في مهرجان دبي للتسوّق، وجهة شتوية مثالية في وادي حتا هب، حتى الخامس من يناير المقبل، وسيستمتع الزوّار بالتجديف بقوارب الكاياك في المياه الهادئة والعروض الموسيقية الحية بجانب تناول أشهى المأكولات، كما تقدم الفعاليات خيارات متنوعة لتناول الطعام، مثل: «هوم بيكري»، و«جوت برجر»، و«أدرينا»، ويمكن للزوّار أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية.

. دبي ترسّخ مكانتها كأفضل وجهة للاحتفال برأس السنة وقضاء أمتع الأوقات بفضل فعالياتها الفريدة.

. حفل برج العرب سيعود بضيوفه خلال استقبال 2025 إلى أجواء التسعينات بصحبة نخبة من النجوم.

. 1000 طائرة «درون» تقدّم عرضين جديدين كلّياً خلال استقبال 2025.