«مهرجان أم الإمارات».. عروض ترفيهية واحتفالات مشوقة على امتداد 1.5 كيلومتر

يقدّم «مهرجان أم الإمارات»، مهرجان الترفيه والمرح لكل العائلة، في موسمه الجديد لهذا العام أكثر من 30 تجربة استثنائية، تتنوع بين الأنشطة الترفيهية والعروض التفاعلية والحفلات الموسيقية الحية، وغيرها من التجارب الغامرة وجولات الكرنفال والتحليق، ومساحات اللعب المستوحاة من عالم الفضاء، فضلاً عن ورش العمل الإبداعية، وذلك ضمن موقعه الذي يمتد على مسافة 1.5 كيلومتر على واجهة كورنيش أبوظبي حتى 31 ديسمبر.

حفلات فنية

ويستضيف «مهرجان أم الإمارات» هذا العام حفلات موسيقية يحييها عدد من أبرز مطربي ونجوم العالم العربي، كل يوم سبت، على مسرح «مهرجان أم الإمارات».

ويحظى زوّار المهرجان، يوم السبت المقبل، بتجربة حافلة بالإثارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع حفلات موسيقية مميّزة يحييها النجوم مسلم وسيلاوي والأخرس، كما يستقبل زوّار المهرجان العام الجديد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر بأمسية فنية ساهرة، يقدّم فيها النجم الشهير محمد حماقي باقة مميّزة من أروع أغنياته في سهرة رأس السنة.

ويحظى الصغار بتجربة ترفيهية ممتعة بصحبة الشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم، التي تطل على مسرح «مهرجان أم الإمارات»، بمن فيها بلووي، وفلفول، وميراكولوس، ومستر بين، ونمبر بلوكس، وستروبيري شورت كيك، حيث يستمتع الصغار بمجموعة استثنائية من العروض الترفيهية التي يستضيفها المسرح.

عالم المستقبل

ووعد المهرجان زوّاره بسلسلة تجارب مشوقة تأخذهم إلى عالم المستقبل مع باقة ألعاب الواقع المعزز من مومينت فاكتوري في منطقة التشويق، حيث تعود الألعاب الكلاسيكية إلى الحياة في رحلة تفاعلية يتحول اللاعبون فيها إلى أبطال في عالم رقمي يجمع بين الواقع والخيال، في حين توفر لعبة خمس ليالٍ في فريدي، المستوحاة من لعبة الفيديو الشهيرة، جرعة استثنائية من التشويق والإثارة.

كما يتيح نفق الرياح تجربة رحلة الفضاء التي تحاكي رحلات الفضاء وفرصة الانغماس بتجربة طيران لا تنسى، حيث يمكن للزوّار تحدي الجاذبية، والقيام بحركات مدهشة كما لو أنهم يستمتعون بالهبوط الحر بالمظلات في الهواء الطلق.

وينظم مركز كرة السلة مجموعة من البطولات والمنافسات والتحديات لعشاق الرياضة، بينما يشكل «نينجا كيدز أكشن بارك» محطة مثالية لجميع الراغبين في القفز والتحليق في حديقة الترامبولين التي تتميّز بطابعها المستوحى من عالم الكواكب والمجرات.

منطقة التسلية

ولتجربة مشاهدة أبوظبي من الأعلى، والاستمتاع بالإطلالات البانورامية على أفق الإمارة الخلاب، تنتظر الزوّار تجربة «العجلة العملاقة» في «منطقة التسلية»، كما يمكنهم الاستمتاع بتجربة غامرة مع الأطفال في «حديقة الفضاء» المستوحى تصميمها من عالم الكواكب الخارجي، التي تتيح لهم اللعب بين النجوم واكتشاف المجرات وسحرها.

كما يمكن قضاء أروع الأوقات مع الأطفال في مساحة الكواكب المطاطية، وتكتمل التجربة أيضاً بزيارة «متحف فوق الخيال» الذي يبرز وجهةً مثاليةً لالتقاط الصور.

بطاقات ومواعيد

تتيح تذاكر الدخول العام الوصول إلى جميع المناطق والمعالم الترفيهية المجانية على أرض المهرجان، وتبدأ الأسعار من 30 درهماً عبر الإنترنت، وتبدأ أسعار تذاكر الدخول اليومية إلى المهرجان من 150 درهماً، وتتيح الدخول إلى المناطق نفسها التي تسمح بها تذاكر الدخول العام وغيرها، ويتوفر عرض العائلة والأصدقاء (3+1 مجاناً) مقابل 450 درهماً «عبر الإنترنت»، مع إمكانية الدخول إلى جميع المناطق والألعاب والمعالم السياحية، وتتوافر تذاكر الدخول الموسمي مقابل 390 درهماً، وتتيح إمكانية الدخول بشكل فردي خلال جميع أيام المهرجان الـ26 على كورنيش أبوظبي من السادس إلى 31 من ديسمبر، باستثناء الحفلات الموسيقية، ويفتح المهرجان أبوابه يومياً من الساعة 4:00 مساء إلى 12:00 ليلاً، ويمتد حتى الساعة 1:00 صباحاً في ليلة رأس السنة.

«التذوق والتسوق»

تضم منطقة «التذوق والتسوق» أكثر من 20 منفذ طعام، تقدّم باقة من أشهى الأطباق والحلويات من مطاعم عالمية حائزة جوائز من لندن والولايات المتحدة وغيرهما.

. 30 نشاطاً ترفيهياً وعرضاً تفاعلياً وتجربة مميّزة بانتظار العائلات.