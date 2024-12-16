«سناب شات» يسمح للمستخدمين بحفظ المحادثات لمدة أسبوع

أطلق تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات» مجموعة خصائص جديدة لمستخدمي التطبيق والمشتركين، في الإصدار المدفوع «سناب شات بلس»، خلال موسم العطلة، وتتضمن الخصائص الجديدة زيادة خيارات المحادثة، وإضافة سمات جديدة للتطبيق وغيرها.

وتتيح التحديثات الجديدة للتطبيق حفظ المحادثات لمدة تصل إلى سبعة أيام بدلاً من اختفائها بعد 24 ساعة فقط، وتقول شركة «سناب» المالكة للتطبيق، إن هذه الخاصية ستسمح للمستخدمين بإنشاء قوائم العطلات الخاصة بهم على التطبيق من دون القلق بشأن اختفائها، مضيفة أنه يمكن استخدام هذه الميزة عندما يخطط المستخدم للقيام بعطلة مفاجئة مع مجموعة المحادثة الخاصة به على التطبيق، ومن يحتاج إلى إعادة النظر في التفاصيل في وقت لاحق فيمكنه الاحتفاظ بها مكتوبة.