السجن 10 سنوات لمعالج بـ«الصفع» تسبب بوفاة امرأة

حكم على «معالج» بالطب البديل كان يعتمد «العلاج بالصفعات» لعلاج مجموعة من الأمراض يوم الجمعة الماضي بالسجن لمدة 10 سنوات بعد تسببه بوفاة امرأة مصابة بالسكري تبلغ من العمر 71 عاماً في إحدى ورش العمل الخاصة به.

وأدين هونغتشي شياو، 61 عاماً، بالقتل الخطأ بسبب الإهمال الجسيم لفشله في الحصول على مساعدة طبية لدانييل كار - جوم بينما كانت تصرخ من الألم وتزبد من فمها خلال اليوم الرابع من ورشة عمل في أكتوبر 2016.

وروج شياو، من كلاودبريك، كاليفورنيا، لعلاجه بالصفع، إذ جعل المرضى يصفعون أنفسهم بشكل متكرر لإطلاق «النفايات السامة» من الجسم على حد زعمه، إذ تعود جذور هذه التقنية إلى الطب الصيني، لكن المنتقدين يقولون إنها لا تستند إلى أساس علمي وغالباً ما ينتهي الأمر بالمرضى بكدمات أو نزيف - أو ما هو أسوأ.

وخاطبه القاضي روبرت برايت أثناء النطق بالحكم في محكمة وينشستر كراون ببريطانيا قائلاً: «أعتبرك خطراً، على الرغم من أنك لا تشترك في خصائص معظم المجرمين الخطرين الآخرين».

وأضاف: «لقد علمت منذ وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الأول بحقيقة أن دانييل كار - جوم توقفت عن تناول الأنسولين. وعلاوة على ذلك، أوضحت لها أنك تدعم هذا».

فيما قال برايت، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس»: إن شياو بذل «جهداً رمزياً» فقط لجعل كار - جوم تتناول الأنسولين بعد فوات الأوان ولم يُظهر أي علامة على الندم، بينما استمر في الترويج لنهجه في السجن.

وتم تشخيص كار - جوم بمرض السكري من النوع الأول في عام 1999، وكانت يائسة لإيجاد علاج لا يتضمن حقن نفسها بالإبر، كما قال ابنها ماثيو. وبحثت عن علاجات بديلة وحضرت ورشة عمل سابقة لشياو في بلغاريا قبل بضعة أشهر من وفاتها، حيث أصيبت أيضاً بمرض خطير بعد توقفها عن تناول أدويتها.

وهنأ «المعالج» شياو الضحية كار - جوم عندما أخبرت المشاركين الآخرين في الدرس إنها توقفت عن تناول الأنسولين.

وقال المدعي العام دنكان أتكينسون إنه بحلول اليوم الثالث، كانت كار - جوم «تتقيأ وتشعر بالتعب والضعف، وبحلول المساء كانت تصرخ من الألم وغير قادرة على الرد على الأسئلة».