مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ينطلق اليوم

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم، بمنطقة الكهيف في الشارقة، فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان المسرح الصحراوي، في فضاء خاص أعد ليحتفي بالبيئات الصحراوية العربية، ويبرز عاداتها وتقاليدها وموروثاتها الإبداعية عبر جماليات الفن المسرحي.

ويُفتتح المهرجان بالعمل المسرحي الجديد لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعنوانه «الرداء المخضب بالدماء»، ويجسّد عبر ثلاثة فصول جانباً من سيرة الشاعر العربي بشر بن عوانة، مبرزاً جسارته، وكبرياءه، وعاطفته، وقوة بيانه، وتقدم العرض فرقة مسرح الشارقة الوطني، ويخرجه محمد العامري، بمشاركة العديد من الممثلين المحليين والعرب.