مهرجان أم الإمارات يحلّق «فوق الخيال».. 26 يوماً من السعادة

26 يوماً من السعادة والتجارب الفريدة يتيحها مهرجان أم الإمارات للجمهور عبر دورته الجديدة التي تعد الأكبر في تاريخه، وتمتد فعالياتها في الفترة من السادس إلى 31 الجاري، تحت عنوان «فوق الخيال».

واستقطب المهرجان في أيامه الأولى جمهوراً كبيراً من مختلف الأعمار، إذ يحلق هذا العام بزواره من الكبار والصغار في رحلة إلى عالم الفضاء وعبر المجرات لاستكشاف الفضاء الخارجي عبر ما يزيد على 350 فعالية وتجربة ترفيهية متنوعة تمتد على مساحة 1.5 كيلومتر على كورنيش أبوظبي.

وتشمل الفعاليات تجارب طعام ونكهات من أنحاء العالم، وفعاليات ترفيهية، وألعاباً ممتعة، وتجارب تسوق، وحفلات موسيقية تتوج بحفل استقبال العام الجديد 2025.

شخصيات محببة

ويتنقل زوار مهرجان أم الإمارات بين المجرّات من خلال أربع مناطق، هي: التسلية، والتشويق، والترفيه، والتسوق والتذوق. وتفتح منطقة التسلية جزءاً كبيراً من مساحتها للأطفال، فتقدم لهم العديد من الفعاليات مثل عروض مسرح مهرجان أم الإمارات (أربعة عروض يومياً)، ما يتيح للصغار مشاهدة شخصياتهم الكرتونية المفضلة مثل «بلووي» و«نمبر بلوكس» و«فلفول» و«ميراكولوس» و«مستر بين» وغيرهم من الشخصيات المحببة.

ولمحبي التقاط الصور يقدم متحف فوق الخيال الذي يمثل رحلة فريدة عبر الفضاء من خلال ثماني قاعات يقدم كل منها تجربة مختلفة، مثل المسار الفضائي الذي يتيح للزوار التقاط صور وكأنهم يخطون عبر السحاب، والمختبر الفضائي الذي يتعرفون فيه على معادلات وتجارب كيميائية بأسلوب شيق، وسوبر ماركت الفضاء الذي يجد الزوار أنفسهم فيه أمام منتجات بأحجام عملاقة، إلى جانب سديم الأحلام (دريم نيبولا)، الذي يأخذهم لاكتشاف بوابات الزمن، ومشاهدة الروبو دوج (الكلب الآلي) وغير ذلك من التجارب الغريبة والطريفة.

كذلك توفر منطقة التسلية لزوار المهرجان ركوب العجلة العملاقة والاستمتاع بمشاهدة أبوظبي من الأعلى.

تشويق

وتتميز منطقة التشويق بما تقدمه من تجارب ترفع الأدرينالين لدى محبي المغامرات، حيث يقومون بخوض تحديات مختلفة، من أبرزها فعاليات أبطال فرقة نينجا كيدز القادمة من أميركا، والتي اجتذبت جمهوراً كبيراً اصطف لمشاهدة الفرقة والترحيب بأعضائها، وقضاء أوقات معها والاستماع بقصص «النينجا»، ومشاهدة عرض نينجا كيدز المليء بالطاقة على المسرح الرئيس والحركات البهلوانية والمهارات المبهرة.

كما يتيح المهرجان لزواره خوض مغامرات في الواقع الافتراضي من خلال فعالية «مومينت فاكتوري» التي تنظم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهي عبارة عن مركز لألعاب الواقع المعزز، يقدم للجمهور تجارب تفاعلية تجمع بين أرض الواقع والعالم الرقمي.

ويمكن أن يعيش الزوار أدوار رواد الفضاء من خلال تجربة الطيران والقفز بالمظلة عبر الفضاء الرحب في نفق هوائي مفتوح.

مشروعات محلية وعالمية

وتشهد منطقة التسوق والتذوق في مهرجان أم الإمارات إقبالاً كبيراً من الجمهور، إذ تستقطب هذا العام عدداً من المحال والمشاريع الوطنية الشابة والمميزة لمجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين في مجالات مختلفة، بهدف تسليط الضوء على هذه المشاريع ودعمها وتعريف الجمهور بها.

كذلك تضم المنطقة مجموعة من المطاعم المحلية والعالمية التي تقدم تجارب متعددة، والكثير من تجارب الطعام التي يحرص المهرجان على استضافتها من أنحاء العالم.

ولا تخلو منطقة التسوق والتذوق من الألعاب، إذ تضم بركة اللافا التي توفر مكاناً مناسباً للتسلية والمرح، إذ يمكن للزوار القفز والتسلّق والتوازن عبر مسار العقبات الصغير، وهي مغامرة تعتمد على المرونة والخيال، كما يمكنهم تجربة نفق تايم كبسول، المضاء بأضواء النيون لتوفير أجواء سريالية تحاكي إحساس السفر عبر الزمن بين الماضي والمستقبل، حيث يعيشون تجربة «تتخطى حدود الخيال» أثناء التجول عبر نفق مذهل من الفن والحرف اليدوية والإضاءة الساحرة.

حفلات وطرب

تضم منطقة الترفيه في مهرجان أم الإمارات على كورنيش أبوظبي حفلات طربية لعدد من المطربين، منهم عايض يوسف، وأميمة، ومسلم، وسيلاوي، والأخرس.

ويختتم الفنان محمد حماقي الأمسيات في 31 الجاري احتفالاً بالعام الجديد.

كما يقدم الحدث عروضاً يومية ممتعة طوال أيام المهرجان.

. 350 فعالية وتجربة ترفيهية تتضمنها أجندة المهرجان هذا العام.

. منطقة التسلية توفر ركوب العجلة العملاقة ومشاهدة أبوظبي من أعلى.

. يمكن أن يعيش الزوار تجارب رواد الفضاء في نفق هوائي مفتوح.