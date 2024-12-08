أحمد سعد يشعل مسرح حفلات «دبي للتسوق».. ويغني «إيه اليوم الحلو ده»

ليلة فنية وموسيقية ناجحة بامتياز عاشها جمهور الدورة 30 لمهرجان دبي للتسوق، مع انطلاق احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان التي أحياها وسط اهتمام جماهيري وإعلامي موسع النجم المصري أحمد سعد، أمام ما يزيد على 50 ألف متفرج غصت بهم الساحة الرئيسة وحتى شرفات مطاعم ومقاهي «دبي فستيفال سيتي مول»، لتكرس حالة استثنائية من الفضول والدهشة والانسجام اللافت مع أجواء النغم والموسيقى التي شهدها أول من أمس مسرح المهرجان احتفاء بمرور 30 عاماً على انطلاقه من دبي.

النجم أحمد سعد الذي قدم على مدار ما يزيد على الساعة مجموعة مختارة من أبرز وأشهر أغانيه وأكثرها شعبية في الوطن العربي، توجه في بداية لقائه المباشر مع الجمهور برسالة شكر خاصة إلى القائمين على تنظيم المهرجان قائلاً: «شرف كبير لي أن أفتتح أولى الحفلات الفنية لمهرجان دبي للتسوق أمام هذا الحضور الخطير، خصوصاً أنني أشعر في كل مرة أغني فيها أمام جمهور دبي بأنها البداية، في الوقت الذي نجح مهرجان دبي للتسوق في كل عام في المحافظة على ألقه ونجاحاته الدائمة على مر الأعوام الماضية».

أجواء حماسية

بأغانيه الشهيرة التي سجلت نجاحات ساحقة منذ انطلاقه على الساحة الفنية المصرية، ارتأى النجم أحمد سعد بث الحماسة بين صفوف جمهور المهرجان، منطلقاً من أغنية «اليوم الحلو ده» التي تراقص على أنغامها الكثيرون رافعين هواتفهم لتسجيل اللحظة والتقاط أجمل صورهم التذكارية في الحفل، ومن ثم انطلق النجم في رفع مؤشر الحماسة بأغانٍ مثل «وسع وسع»، «اختياراتي» وغيرها من العناوين الفنية الإيقاعية البارزة التي بثت الحياة والفرح بين الجموع ونجحت في بث التفاعل والنجاح الجماهيري المنشود الذي لطالما كرسته لقاءات النجم الدائمة مع جمهوره سواء داخل أو خارج مصر، من دون أن ينسى بين الفينة والأخرى تسجيل وقفات خاصة لمخاطبة جمهوره وملاطفتهم بتعليقات مشاكسة لدفعهم نحو التفاعل أكثر فأكثر مع أنغام الحفل، وصولاً إلى المبادرة بالنزول من على خشبة المسرح أكثر من مرة، للاقتراب من الجموع ومصاحبتهم في ترديد عدد من أغانيه الشهيرة.

مساحة للصغار

في خضم هذه الأجواء لم يغفل أحمد سعد عن تخصيص مساحة أثيرة لجمهوره من الأطفال الذين حرصوا بكثافة على مرافقة عائلاتهم لحضور الحفل، وحجز أماكنهم في الصفوف الأولى، من خلال إهدائهم أغنيته الشهيرة «العيد اليوم هو عيدي»، وذلك بعد مبادرته الطلب من الآباء رفع أطفالهم على أكتافهم لمرافقته في ترديد كلمات الأغنية، ممازحاً جمهوره «الصغير» أكثر من مرة عبر القول «مش حافظين ولا إيه»، ومبادراً بالتحرك من على الخشبة والغناء مع بعضهم مقطعاً من الأغنية.

وطالب الجمهور، أكثر من مرة، أحمد سعد، بإعادة عدد من مقاطع أغانيه الشهيرة الأمر الذي تقبله النجم المصري بصدر رحب، مستكملاً أداء باقة من العناوين الإيقاعية الشابة وأهم تجارب «التيترات» التي قدمها الفنان في عدد من الأعمال الدرامية والأفلام السينمائية أخيراً، مثل أغنية «بحبك يا صاحبي» الخاصة بمسلسل «يونس ولد فضة» وسلسلة من الأغاني الأخرى مثل «عليكي عيون» و«سبب فرحتي»، قبل أن يحقق رغبة الجمهور ويختتم وصلته الغنائية مجدداً بأداء أغنية «اليوم الحلو ده» التي غناها النجم في فيلم «عمهم» الشهير الذي عرض في صالات السينما الإماراتية.

أجندة حافلة

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق انطلاق فعاليات ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي، حيث تم تقديم مجموعة استثنائية من العروض الترفيهية العائلية المجانية التي تناسب جميع الأعمار، فيما بدأ الموسم بأجواء استثنائية مع حفل الفنان أحمد سعد، لتبهر عروض «تخيل» اليومية لاحقاً الجمهور مرتين في اليوم، تليها عروض الألعاب النارية اليومية التي تضيء سماء المدينة. وإضافة إلى ذلك، يستضيف «فستيفال باي» كل ليلة أحد الساعة 10:30 مساءً برنامج «إكس فاكتور» بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق وتلفزيون دبي، حيث ستتاح للزوار فرصة استثنائية لمتابعة المواهب الصاعدة من جميع أنحاء المنطقة أمام لجنة تحكيم تضم النجوم راغب علامة، ورحمة رياض، وفايز السعيد، في مسابقة مثيرة لاختيار النجم الصاعد الجديد.

تفاعل وطرب

في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، أعرب النجم المصري أحمد سعد عن سعادته الدائمة بالتواجد في دبي ومشاركة جمهورها وزوارها من حول العالم الاحتفالات بالدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق التي اعتبرها استثنائية وناجحة بكل المقاييس، قائلاً بنبرة حماسة واضحة: «أشكر كل من حرص على الحضور والمشاركة، كما هي فرصة جديدة لأتوجه بالشكر إلى دبي، هذه المدينة العالمية المدهشة التي نجحت في لم شمل جميع الجنسيات وسط أجواء خاصة من السلام والفرح»، وأضاف: «لاشك أن نجاحات دبي هي مصدر سعادة وفخر لكل الناس، وأنا واحد منهم، وهذا ما يشعرني بالتالي بسعادة غامرة بلقاء جمهوري الجميل في دبي وما يتمتع به من إحساس عالٍ بالبهجة والفرح وحب الحياة».