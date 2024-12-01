ياباني لا يمتلك منزلا نام في 500 منزل على مدى خمس سنوات

وجد رجل ياباني يبلغ من العمر 33 عامًا طريقة مبتكرة لتوفير سقف منزل يؤويه، وذلك بطلب المبيت ليلة واحدة يوميا في بيت مختلف لدى أشخاص غرباء عنه تماما، محققا رقما قياسيا بلغ أكثر من 500 منزل مختلف على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقرر إيشيدا بعد ترك وظيفته، بيع جميع ممتلكاته باستثناء بعض الضروريات التي تناسب حقيبة سفره، والسفر حول اليابان باستخدام مدخراته. وعادةً ما يكون السكن في أعلى قائمة نفقاته، لكن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا وجد طريقة مبتكرة لتوفير سقف فوق رأسه مجانًا. فكل يوم، يقف إيشيدا في المناطق المزدحمة أحيانًا لساعات في المرة الواحدة، حاملاً لافتة مكتوب عليها "من فضلك دعني أبقى الليلة لديك!" ورغم غرابة الأمر، إلا أنه يجد دائمًا من يرحب باستقباله، خاصة أصحاب المنازل الوحيدين الذين يحتاجون إلى شخص يتحدثون معه. ويقول إيشيدا أنه من النادر جدًا ألا يجد أي شخص يرغب في استقباله. وفي تلك المناسبات النادرة، يتصل ببساطة بأحد الأشخاص الذين سمحوا له بالمبيت في مناسبات سابقة. حتى أن البعض يعتبرونه صديقًا الآن، بعد مشاركته عدة ليالٍ في صحبته، وإطلاعه على أسرارهم. ويصف إيشيدا تجربة وقوفه بلا حراك مع لافتته حتى يقترب منه شخص ما بأنه "مثل إلقاء خطاف صيد وانتظار سمكة". ومع ذلك، فإن الجزء الأكثر إثارة في التجربة هو الاستماع إلى قصص حياة أصحاب المنازل، والتي يدعي أنها "تشبه قراءة رواية مختلفة كل ليلة، ولا تشعر بالملل أبدًا". ويؤكد إيشيدا إنه كان شخصًا خجولًا ومنعزلاً للغاية، لكن كل شيء تغير خلال أيام دراسته الجامعية عندما ذهب إلى تايوان، حيث التقى بالناس ودُعي لتناول وجبات لذيذة. فأصبح مهووسًا بالسفر، لذلك بعد تخرجه من الجامعة، حصل على وظيفة في شركة يابانية بهدف "ادخار المال للسفر حول العالم". وترك العمل في سن 28 عامًا وكان يسافر منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن مدخراته تتضاءل، إلا أنه لا ينوي العودة إلى العمل، بل يحاول بدلاً من ذلك توفير أكبر قدر ممكن من المال للحفاظ على أسلوب حياته الفريد. وأكد إيشيدا لمؤسسة الأخبار اليابانية FNN، أنه لا يشعر أبدًا أنه مدين لأصحاب المنازل بأي شيء للسماح له بقضاء الليل في منازلهم مضيفا "قد يبدو الأمر متعجرفًا، لكنني أريد فقط الاستمتاع قليلاً".