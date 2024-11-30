قراءات شعرية لطلال الجنيبي في مكتبة محمد بن راشد

في إطار رؤية المكتبة واستراتيجيتها لدعم القطاع الثقافي وتعزيز الواقع الأدبي، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، أمسية شعرية ونقدية لمناقشة «المفارقة التصويرية» في شعر الشاعر الإماراتي طلال الجنيبي، بمشاركة الكاتبة والناقدة براءة نويران.

وقدّم طلال الجنيبي مجموعة من القراءات الشعرية بأسلوب «التوقيع الصوتي»، الذي يميز أعماله الشعرية ويضفي عليها طابعاً موسيقياً خاصاً، رافقه الفنان أشرف أبوحسون بالعزف على آلة العود. كما تناولت الكاتبة والناقدة براءة نويران، في مداخلتها النقدية، التحليل العميق للمفارقات التصويرية التي يتناولها الجنيبي في أشعاره، مشيرة إلى كيفية استخدامه هذا الأسلوب، لخلق تأثيرات بصرية وذهنية مميزة في شعره.

وعلى هامش الأمسية، وقّعت الكاتبة نويران كتابها «المفارقة التصويرية في شعر طلال الجنيبي» للحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه المبادرة الثقافية التي تسهم في تعزيز المشهد الأدبي الإماراتي، مؤكدين أهمية الفعاليات التي تجمع بين الأدب والنقد والموسيقى في خلق تجارب ثقافية غنية ومتكاملة.

وكرّمت مكتبة محمد بن راشد المتحدثين تقديراً لجهودهم في إثراء النقاش بأفكارهم وإبداعاتهم الأدبية، ولما قدّموه من إسهامات متميزة أثرت الحراك الثقافي والأدبي.

وتشكل مكتبة محمد بن راشد، منصة متفردة للشعراء والكتاب للتعبير عن إبداعاتهم، تجمع محبي الآداب والفنون والمواهب المحلية لتقوية الروابط المجتمعية وتشجيع الابتكار الأدبي، إلى جانب نشر الوعي الثقافي وتحفيز التواصل والتفاعل بين المشاركين والجمهور.