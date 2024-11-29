حفل عيد الاتحاد الـ 53.. مواقع البث متاحة في جميع أرجاء الدولة

أعلنت لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 توفير مواقع عدة في مختلف إمارات الدولة، لبث الاحتفال الرسمي المنتظر مباشرةً في يوم الثاني من ديسمبر 2024. وأصدرت اللجنة دليلاً شاملاً يتضمن مواقع الاحتفالات المنتشرة في الإمارات السبع، بهدف إثراء التجربة الاحتفالية، كما يهدف الدليل إلى جمع الجمهور في أجواء مملوءة بالفرح والسعادة من خلال فعاليات وأنشطة ممتعة تحتفي بعيد الاتحاد، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الرسمي لعيد الاتحاد.

ويمكن للجمهور في جميع أنحاء دولة الإمارات متابعة البث المباشر للحفل الرسمي يوم الثاني من ديسمبر في المواقع المخصصة لذلك، وسيُعرض الاحتفال في أبوظبي بساحة خليفة بمدينة خليفة، واتحاد أرينا، ومهرجان الشيخ زايد التراثي، ومدينة الشامخة، ومدينة الفلاح، ومجالس أبوظبي حول الإمارة، وفي منطقة الظفرة سيُعرض الاحتفال في حديقة الحارات في دلما، وحديقة الشبهانة في السلع، وحديقة زايد الخير في غياثي، وقاعة الأفراح في ليوا، وحديقة المغيرة وساحل المغيرة - المرفأ ومجالس المنطقة الغربية.

أما في مدينة العين، فيمكن مشاهدة الحفل في قصر المويجعي وواحة العين، وقلعة الجاهلي، ومهرجان أم الإمارات، في العين سكوير، وفي دبي يمكن للجمهور التجمع في ممشى الفيستيفال (دبي فيستيفال ستي)، وذا أوتلت فيليدج مول، والوارفة (ضمن فعاليات فرجان دبي) ووادي هب في حتا، والقرية العالمية، وفي الشارقة سيكون البث المباشر متاحاً بمتنزه الشارقة الوطني وحصن الذيد، وفي عجمان سيتم بثه في مرسى عجمان، وحديقة الجرف العائلية، بالنسبة لسكان أم القيوين يمكن مشاهدة الحفل في واجهة الخور المائية، أما في رأس الخيمة فسيتم عرض الاحتفالات في «المنار مول»، ويمكن لسكان الفجيرة التوجه إلى شاطئ المظلات، أو كورنيش الفجيرة للاستمتاع بالبث المباشر.

إضافة إلى ذلك سيتم بث الحفل الرسمي على الهواء مباشرة في دور السينما بجميع أنحاء دولة الإمارات، يشمل ذلك سينما فوكس، ونوفو سينما، وريل سينما، وروكسي سينما، وسينما سيتي، وستار سينما ورويال سينما وأوسكار سينما، وسينيماكس سينما، وفي جميع فروع هذه الدور.

كما يمكن للجميع مشاهدة الحفل الرسمي في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال البث المباشر على القنوات التلفزيونية المحلية، وقناة عيد الاتحاد على «اليوتيوب» والموقع الرسمي.