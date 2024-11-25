مهرجان الشيخ زايد.. 36 ألف زائر في ليلة واحدة

شهدت فعاليات مهرجان الشيخ زايد، ليلة أول من أمس، حضوراً جماهيرياً لافتاً، تجاوز 36 ألف زائر، في مشهد يؤكد المكانة التي يحظى بها المهرجان وجهةً رئيسةً للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

واستمتع الحضور بعروض عديدة تضمنها المهرجان، إضافة إلى الأنوار والأعلام والمجسمات التي وُزعت بغزارة على ساحات المهرجان، فضلاً عن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الترفيهية.

وحظيت أنشطة المهرجان بتفاعل كبير من الزوار، خصوصاً أجنحة الأطفال ومدينة الألعاب ومسرح نافورة الإمارات، وقدمت الفرق الشعبية عروضاً مميزة لفتت أنظار الجميع، وتحلّق الزوار حولها مستمتعين بالفنون الشعبية الإماراتية.

وحظي الجمهور بفعاليات متعددة، شملت عروضاً فنية وتراثية متنوعة، وعروض الحرف اليدوية، وازدحمت الساحات الترفيهية والمعارض بالزوار، كما شهدت أجنحة الدول المشاركة إقبالاً غير مسبوق، حيث اكتظت بالزوار الذين حرصوا على استكشاف ثقافات متنوعة وتجارب فريدة ومشتريات مميزة.

كما استمتع رواد المهرجان بعرض مذهل للألعاب النارية التي أضاءت سماء الوثبة، مقدمة تشكيلات مبهرة نالت إعجاب الحضور، وأضفت على الأمسية طابعاً احتفالياً خاصاً.

ليلة غنائية لأصالة

كانت السهرة الفنية الأبرز في المهرجان من نصيب الفنانة السورية، أصالة نصري، التي أحيت ثانية سهرات ليالي الوثبة على المسرح الرئيس.

وقد امتلأ المسرح بأكثر من 15 ألفاً من محبيها الذين توافدوا من مختلف أنحاء الإمارات وبعض الدول الخليجية والعربية لحضور الحفل.

وقدّمت أصالة باقة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلاً حاراً من الجمهور، الذي شاركها الغناء في أجواء مملوءة بالحماسة والبهجة.

وعبّرت أصالة خلال الحفل عن سعادتها بالحضور في هذا الحدث الكبير، ولقاء جمهور الإمارات الذي تكنّ له كل محبة وإعجاب.