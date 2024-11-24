كندريك لامار يفاجئ محبيه بألبوم جديد

فاجأ نجم الراب الأميركي، كندريك لامار، محبيه، أول من أمس، بإصدار ألبوم جديد غير معلن، يذكّر فيه بصراعه مع منافسه دريك الذي طبع عام 2024 موسيقياً.

ويحمل الألبوم عنوان «GNX» (جي إن إكس)، على اسم أحد موديلات ماركة «بويك» للسيارات التي يظهر بها على الغلاف، ويحتوي الألبوم على 12 أغنية.

ومنذ أغنية الافتتاح، يُلمّح نجم الساحل الغربي الأميركي إلى التنافس بينه وبين دريك، كما تنتقد كلمات الأغنية المغني المخضرم سنوب دوغ، لنشره عبر صفحاته الإلكترونية أغنية لمغني الراب الكندي، تتضمن إساءات في حقه.

وكانت العداوة بين كندريك لامار ودريك، التي ظلت فترة طويلة تقتصر على حرب كلامية تقليدية إلى حد ما، اتخذت منعطفاً حاداً في بداية العام. ونشر النجمان سلسلة مقاطع، يسخر كل منهما من الآخر، على وقع اتهامات مدوية. والألبوم هو الأول لكندريك لامار منذ ألبومه في عام 2022، الذي حصل بفضله على ثلاث جوائز غرامي من أصل 17 فاز بها خلال مسيرته.