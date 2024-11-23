إصدار جديد من «سيري» يتحدث بشكل أفضل

تعكف شركة أبل الأميركية العملاقة للإلكترونيات على تطوير إصدار جديد من برنامج المساعد الذكي «سيري»، الذي يعمل على أجهزتها الإلكترونية، وهو يتميز بإمكانات أعلى في ما يتعلق بالمحادثة مع المستخدم.

وتهدف «أبل» من وراء ذلك إلى اللحاق بتطبيقات مثل «تشات جي.بي.تي» من شركة أوبن إيه إل، وغيرها من الخدمات الصوتية الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن الإصدار الجديد من تطبيق سيري يستخدم نماذج لغوية أكثر تقدماً تسمح بتبادل الحوار مع المستخدم.

وأضافت المصادر أن الإصدار الجديد يمكنه أيضاً الرد على أسئلة معقدة بشكل أكبر من المستخدم وبسرعة أكبر.

ويعمل المساعد الذكي الجديد الذي يطلق عليه اسم «إل.إل.إم سيري» بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويعتمد على قاعدة بيانات ضخمة تسمح له بالتعرف إلى أنماط الأسئلة المختلفة والرد عليها.

وتختبر شركة أبل حالياً الإصدار الجديد على هواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر اللوحي إي باد، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر ماك في صورة تطبيق منفصل، ولكن من المقرر أن يستخدم هذا الإصدار في نهاية المطاف بدلاً من واجهة المستخدم سيري، التي تعمل على أجهزة «أبل» حالياً.