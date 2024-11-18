مقتنيات غريبة ونادرة في «معرض الإمارات للهوايات» بندوة الثقافة والعلوم

يفتتح في ندوة الثقافة والعلوم، مساء اليوم، الدورة السادسة من «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة»، الذي يضم مجموعة من غرائب المقتنيات ونوادرها، من ضمنها: نشرات بريدية للإمارات قبل الاتحاد، وآلات حاسبة، وعدة الطواش، ومنتجات خشبية، ومكاحل، وزجاجات مشروبات غازية صغيرة، وتذاكر وهدايا مباريات كأس العالم في قطر، ومجسمات لمقتنيات أثرية من متاحف العالم، وعلب كبريت، وشطرنج، ومشاركة إمارة أبوظبي في إكسبو 1970 أوساكا في اليابان، وأكواب، وآلات طابعة، وكتب عن العملات، وإصدارات خاصة بمياه سيرما في الإمارات، وأدوات مدرسية قديمة، وبراقع من الإمارات، وإصدارات رياضية، وساعات يدوية تحمل شعارات لجهات ومؤسسات إماراتية، وتذكارات نادي الشارقة، والإصدارات الأولى للإمارات، وصحف إماراتية وبعض الصحف الخليجية القديمة، وإهداءات رسمية لمكاتب البريد على مستوى الوطن العربي.

وذكر رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، بلال البدور، أن الدورة السادسة تميزت بتنوع المقتنيات وغرابة بعضها، ما يمثل إضافات ثرية للمعرض، ويؤكد نجاحه الذي يمثل رعاية الهواة والمقتنين، ودعم هواياتهم ومقتنياتهم، لدفع مختلف الأجيال لخلق شغفها الخاص والاعتناء بالمقتنيات، التي تسجل تاريخاً ماضياً أو توثيقاً لإبداع جديد، وإبرازاً للجهود الابتكارية في هذا المجال.

ويشارك في الدورة 24 مشاركاً، بعضهم يشارك للمرة الأولى، وتنوعت المقتنيات واختلفت الهوايات وتميزت ما بين العمق والدهشة والخفة والإثارة والغرابة.