«دبي للثقافة» تشارك في مؤتمر إمكانية الوصول

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مشاركتها في «مؤتمر إمكانية الوصول 2026»، الذي نظمه متحف زايد الوطني في المنطقة الثقافية بالسعديات في أبوظبي، تحت عنوان «من الحواجز إلى الانتماء: الشمولية في الممارسات المتحفية».

وسلطت «دبي للثقافة» الضوء على جهودها في تطوير «متحف حصن الفهيدي» الذي سيفتتح قريباً، وعرضت مديرة إدارة المقتنيات والتقييم الفني في «دبي للثقافة»، مريم مظفر أهلي، بالتعاون مع باركر لانجهام، الاستشاري الرئيس للمشروع، ورقة بحثية بعنوان «حين يروي الحصن حكايته: نهج متعدد المستويات لتعزيز إمكانية الوصول في متحف حصن الفهيدي».