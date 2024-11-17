«دبي للتسوق» يكشف عن تفاصيل فعاليات وعروض دورته الـ 30

تحتفل دبي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من السادس من ديسمبر 2024 إلى الـ12 من يناير 2025. وكشفت المؤسسة عن جدول فعاليات المهرجان في مؤتمر صحافي شمل أول عرض داخلي لطائرات الدرون، كما تعرف الحضور إلى بعض التجارب والفعاليات التي تقدمها الدورة الـ30 الأكثر تميزاً في تاريخ المهرجان.

وفي المؤتمر الذي عُقد في مسرح الفن الرقمي، بمشاركة مجموعة من المتحدثين، أبهر أول عرض داخلي لطائرات الدرون في دبي، من شركة إيه أو درونز، الحضور، حيث جمع العرض بطريقة غير مسبوقة بين التكنولوجيا المبتكرة والتشكيلات المميزة لطائرات الدرون، وشاركت في العرض 50 طائرة درون قدمت أداءً استثنائياً احتفالاً بالدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، وكان ذلك بمثابة نموذج مصغر لعروض طائرات الدرون المجانية التي ستُقام يومياً من السادس من ديسمبر 2024 إلى الـ12 من يناير 2025 في مهرجان دبي للتسوق بمشاركة 1000 طائرة درون.

واطلع الحضور على أحد التركيبات الضوئية التي صممتها خصيصاً مجموعة الصايغ لتعطي لمحة عن فعالية «أضواء دبي» التي ستضيء عدداً من أبرز المعالم والوجهات الأكثر شهرة في المدينة، خلال أيام المهرجان، كما تعرفوا إلى تفاصيل الدورة الافتتاحية من فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق التي تقدم مجموعة متنوعة من تجارب السيارات في جميع أنحاء دبي من الأول إلى 12 يناير 2025، فيما قدمت علامة «درنك إيليفانت» للعناية بالبشرة، مجموعة من التجارب المميزة خلال المؤتمر.

وشهد المؤتمر أيضاً إطلاق خريطة المهرجان الرقمية الجديدة، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة، وجرى تصميم هذه الأداة خصيصاً لمساعدة المستخدمين على التخطيط لرحلة سلسة في مهرجان دبي للتسوق من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب الممتعة التي يمكن استكشافها في مختلف أنحاء المدينة بضغطة زر واحدة فقط.

وتقدم الدورة الـ30 من المهرجان جدول فعاليات حافلاً بالأنشطة والفعاليات والعروض المشوقة واللحظات التي لا تُنسى للجميع كل يوم في مختلف أنحاء دبي. وتهدف كل تجربة إلى إمتاع الزوار وتعزيز مشاركتهم في الاحتفال بمناسبة مرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، ما يجعل من دورة العالم الحالي تجربةً لا تُنسى، مع الحفلات الموسيقية المبهجة، والعروض الترويجية التي لا تُقاوم، والسحوبات المذهلة، وعروض الألعاب النارية اليومية، وعروض طائرات الدرون التي تُقام مرتين يومياً، ومشهد فنون الطهي المميز، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتجارب التي لا مثيل لها في جميع أنحاء المدينة. وجرى تصميم دورة العام الحالي من المهرجان لإمتاع سكان المدينة وزوارها على مدار 38 يوماً، حيث تأتي تتويجاً لثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق 2024 بدعم الرعاة الرئيسين: Visa وبنك دبي الإسلامي، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وطلبات، وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

30 عاماً

تحتفل دبي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، وينتظر أن تكون الدورة 30 الأكثر تميزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات التي تستمر لمدة 38 يوماً لتقدم أسعد اللحظات للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة. وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً لثلاثة عقود من الترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية. وتجمع تجارب مهرجان دبي للتسوق أفضل ما تقدمه المدينة، بما في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، والمعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية، ومشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى. وإضافة إلى ذلك، يمكن للجميع حضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي تتميز بها دبي، والمشاركة في العديد من التجارب المبهجة، ومشاهدة عروض الإضاءة والألعاب النارية وطائرات الدرون المجانية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها وسط طقس مثالي.

• خريطة المهرجان الرقمية الجديدة دليل تفاعلي يتيح للمستخدمين استكشاف التجارب المميزة والفعاليات المفضلة.

• 38 يوماً مليئة باللحظات الممتعة للجميع في مختلف أنحاء المدينة.