إدانة رجل يوناني بسبب عادة غريبة للغاية قال أنها "تجعل حياته أفضل"

أدين رجل يوناني يبلغ من العمر 28 عامًا بتهمة التعدي بشكل متكرر على جيرانه وشم أحذيتهم، في هوس غريب اعترف بأنه علامات مرض ما، وفقا لوسائل الإعلام اليونانية.

وتم القبض على الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه في 8 أكتوبر بعد أن رصده أحد جيرانه في سيندوس، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا غرب سالونيك، في فناء منزلهم قبل الفجر بقليل وهو يشم الأحذية التي تركوها بالخارج للتهوية وفقا ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس". ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعدى فيها الرجل على ممتلكات خاصة لنفس السبب الغريب، لذلك اتصل الجار بالشرطة. وبعد سماع تفسير الرجل البالغ من العمر 28 عامًا وشهادة أحد الجيران، أصدرت محكمة الجنح في سالونيك حكماً بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، مع ثلاث سنوات من المراقبة. "لا أعرف بالضبط كيف وصلت إلى القيام بهذا الفعل. أشعر بالخجل الشديد وخيبة الأمل في نفسي. لا يمكنني تفسير ذلك". قال الرجل البالغ من العمر 28 عامًا للمحكمة وتابع "سأطلب الدعم لمعرفة ما يحدث وعدم جعله أسوأ"، مضيفًا أنه تعدى على ممتلكات جاره ثلاث مرات من أجل شم أحذيتهم لأسباب لم يستطع تفسيرها.

واعترف المتهم بذنبه واعتذر عن أفعاله، مضيفًا أنه لم يقصد أبدًا إيذاء أي شخص من خلال أفعاله. وأكد جيرانه أنه لم يتصرف بعنف تجاههم أبدًا، لكنهم ما زالوا يشعرون بالانزعاج من سلوكه الغريب.

من جهته قال الجار الذي أبلغ الشرطة في المحكمة أنه ذهب إلى الشرطة التي طلبت منه الاتصال برقم الطوارئ متى وجده يفعل ذلك. وتابع" بقيت متيقظًا لمدة ثلاثة أيام وبمجرد أن رأيته في الصباح، أخطرت الشرطة وتم القبض عليه. لقد ألقينا القبض عليه متلبسًا. ولم يُظهر أي سلوك عدواني، لقد فهم على الفور ما كان يفعله" وعندما سأله جار آخر عن سبب قيامه بذلك، أجاب: "لأنه يجعل حياتي أفضل".

وقال الجار البالغ من العمر 60 عامًا والذي قدم الشكوى ضد جاره الشاب إنه رأى المدعى عليه ثلاث مرات في ممتلكاتهم، مضيفًا أن جيرانًا آخرين أمسكوا به وهو يشم أحذيتهم على مدار الأشهر الستة الماضية.

وأفادت التقارير أن الرجل قال لضباط الشرطة الذين ألقوا القبض عليه: "أعلم أنه نوع من المرض وسأفعل كل شيء لأتعافى".