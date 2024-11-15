امرأة تضطر لدفع والدها وهو على سرير المشفى للبنك لتأكيد هويته

اضطرت أسرة رجل صيني مريض بشدة إلى جره وهو على سرير العلاج إلى فرع بنك محلي من أجل تأكيد هويته بغرض تحويل أموال خاصة به.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية امرأة تكافح لدفع والدها وهو على سرير مستشفى في بنك مقاطعة شاندونغ بعد أن قيل لها أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى حسابه هي تأكيد هويته شخصيًا.

وعلى الرغم من شرحها لمدير البنك أن صاحب الحساب دخل المستشفى بسبب مشاكل صحية خطيرة، قيل للعائلة أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى حسابهم هي من خلال إحضاره إلى هناك شخصيًا. وقال موقع "أوديتي" الذي نقل القصة أن الرجل كان مريضًا لدرجة أنه لم يستطع التحرك بمفرده، ولكن حتى وثائق دخوله المستشفى فشلت في إقناع موظفي البنك، لذلك لم يكن لديهم خيار سوى إيجاد طريقة لإحضاره لتأكيد هويته.

وأخبر بنك شاندونغ الأسرة أنه يمكنهم إحضار صاحب الحساب في سيارة إسعاف، لكن المستشفى أبلغهم بوضوح أن سيارات الإسعاف الخاصة بهم متاحة فقط لحالات الطوارئ الصحية، وبما أنه لم يكن بمقدورهم تحمل تكلفة سيارة إسعاف خاصة، لذلك كان الحل الوحيد المتاح هو دفع سرير المستشفى الذي كان يرقد فيه طوال الطريق إلى البنك.

وفيما كان يمكن رؤية امرأة شابة وهي تكافح لدفع سرير المستشفى طوال الطريق إلى منضدة كاتب البنك بينما تحاول عدم الاصطدام بأي شيء. أثار المشهد نقاشًا ساخنًا عبر الإنترنت، حيث زعم معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن البنك كان بإمكانه منح استثناء بناءً على وثائق الاستشفاء الذي قدمته عائلة الرجل، ووصفه آخرون بأنه بمثابة إحراج للمجتمع الصيني أن تحدث مثل هذه الأشياء دون أي عواقب.