الشرطة الأمريكية تبرئ دباً من قتل رجل

قالت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على رجل حاول إلقاء تهمة قتله لرجل آخر على دب، وذلك بعدما انتحل شخصيته متصلا بالطوارئ ومستغيثا بأن دبا كان يطارده في جبال تينسي.

وتم اعتقال نيكولاس واين هامليت (45 عامًا) في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا ولا سيما أنه كان مطلوبًا بموجب مذكرة قتل من الدرجة الأولى.

وقالت السلطات إن القضية بدأت عندما اتصل رجل يدعي أنه براندون أندرادي برقم الطوارئ 911 وادعى أنه أصيب بعد أن طارده دب وسقط من على جرف.

وتم تحديد مكان المكالمة في تيليكو بلينز، وهي بلدة جبلية صغيرة في تينيسي يبلغ عدد سكانها حوالي 800 شخص. ولاحقا تم العثور على جثة، مع هوية براندون أندرادي، وإن تبين أن الشخص لم يكن هو، حيث سُرقت هوية أندرادي واستخدمت عدة مرات في أماكن مختلفة، وفقًا لمكتب الشريف كما قال المسؤولون إن الشخص لم يقتله دب.

وقال عمدة مقاطعة مونرو تومي جيه جونز في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "بمجرد أن ألقى المحققون أعينهم على الجثة، لم تكن الإصابات التي أصيب بها المتوفى متسقة مع هجوم دب، ولم تكن متسقة مع السقوط". وقال إن سبب الوفاة كان صدمة قوية في الرأس.

وقال جونز: "كان من السهل جدًا استبعاد ذلك".

وتم الحصول على مذكرة قتل من الدرجة الأولى ضد هامليت بعد أن قرر المحققون أن هامليت، الذي كان مطلوبًا لانتهاك الإفراج المشروط من ألاباما، كان يستخدم الهوية المسروقة قبل العثور على الجثة.

وذكرت قناة WBIR التابعة لشبكة NBC في نوكسفيل أن الرجل القتيل تم التعرف عليه لاحقًا على أنه ستيفن دوجلاس لويد، 34 عامًا، والذي قالت السلطات إن هامليت كان صادقه خلال الصيف.

وقالت شرطة كولومبيا إن هامليت اعتقل في ساوث كارولينا بعد أن تعرف عليه موظف في المستشفى وأبلغ السلطات. وقالت الشرطة إن بصمات الأصابع أكدت هويته.