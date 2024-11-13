35 قتيلًا في حادث دهس "متعمد" جنوبي الصين

قُتل 35 شخصًا وأصيب 43 آخرون بعدما صدمت سيارة عمدًا، أشخاصًا في مدينة جوهاي جنوبي الصين، وفق ما أفادت الشرطة .

وقالت الشرطة في بيان "وقع هجوم خطر وشرير في مركز جوهاي الرياضي، إذ صدم المشتبه به بسيارته أشخاصًا كانوا يمارسون الرياضة، ما أدى إلى مقتل 35 شخصًا وإصابة 43 آخرين".

وأوضحت الشرطة في بيان" أن السائق البالغ 62 عامًا قاد "سيارة رباعية الدفع عبر البوابة واقتحم المركز الرياضي، وصدم الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة على الطرق الداخلية للمركز".

وعثرت الشرطة على المشتبه به في سيارته وهو يجرح نفسه بسكين و"أوقفته فورًا ونقلته إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وقالت الشرطة إنه في غيبوبة حاليًّا بعدما ألحق بنفسه جروحًا في رقبته وأجزاء أخرى من جسده، وبالتالي "لا يمكن استجوابه".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "بذل جهود شاملة" لمعالجة المصابين، وطالب بمعاقبة الجاني وفقًا للقانون، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).