مفاجأة خلال البحث عن امرأة مفقودة: رجل محنط وآخر متعفن

خلال بحثها عن امرأة مفقودة في التسعين من عمرها، وجدت الشرطة الأمريكية جثة رجل محنطة على كرسي مرحاض داخل منزل في كاليفورنيا، مليء بالقمامة.

وقالت شرطة يونيون سيتي إن الضباط عثروا على جثة رجل في المنزل في أغسطس أثناء البحث عن المرأة التي تم الإبلاغ عن اختفائها، وفقًا لشركة صحيفة East Bay Times.

وكان الضباط يبحثون عن امرأة مفقودة تبلغ من العمر 95 عامًا مصابة بمرض الزهايمر عندما طلب منهم أحد أفراد الأسرة التحقق من المنزل. ولكن المرأة لم تكن داخل المنزل، بعد أن تبين أنها انتقلت إلى دار للمسنين قبل عامين. عوضا عن ذلك عثرت الشرطة على جثة محنطة لرجل على كرسي المرحاض.

ووصفت السلطات الجثة بأنها "محنطة" لأنها بدت وكأنها جفت قبل وصولهم. ويُعتقد أن الرجل الذي عُثر عليه ميتًا هو ابن المرأة البالغة من العمر 95 عامًا، حيث تعتقد السلطات أنه توفي لأسباب طبيعية.

كما تم العثور على رجل ثانٍ داخل المنزل يبدو أنه مريض عقليًا، وكان العفن ينمو في إحدى أذنيه، يُعتقد أنه شقيق الرجل المتوفى.

وذكر تقرير للشرطة أن الضباط الذين استجابوا للمشهد وجدوا العقار مليئًا بالقمامة.

وقال أحد الجيران أن " الفناء الخلفي والفناء الأمامي مليئان بالقمامة". التي ارتفعت عدة أمتار، وقال "كنا نتساءل دائمًا عن ذلك، لأن المكان بدا دائمًا مخيفًا حقًا".